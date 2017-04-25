закрыть
25 апреля 2017, вторник, 16:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Франсуа Олланд: Макрон сегодня защищает французскую идею

2
  • 25.04.2017, 14:09
  • 7,157
Франсуа Олланд

Действующий президент Франции назвал Ле Пен «угрозой для страны».

Действующий президент Франции Франсуа Олланд, выступая по телевидению, заявил, что будет голосовать в предстоящем втором туре президентских выборов за центриста Эммануэля Макрона, и назвал его конкурента - лидера правого «Национального фронта» Марин Ле Пен - угрозой для Франции, сообщает ВВС.

«Эммануэль Макрон сегодня - тот, кто защитит ценности, которые объединят людей Франции в столь серьезный момент, серьезный для Франции, Европы, и мира. [...] На кону наша французская идея, наше единство, наше партнерство с Европой и наше место в мире», - сказал Олланд.

«Что касается меня, я буду голосовать за Эммануэля Макрона», - добавил он.

Эммануэль Макрон и Марин ле Пен прошли во второй тур президентских выборов по итогам прошедшего в воскресенье первого тура. По итогам первого тура кандидаты идут с небольшим отрывом - у Макрона 23,75% голосов, у Марин Ле Пен - 21,53%. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) во второй тур не прошли ни кандидат от социалистов, ни кандидат от правоцентристов.

Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон - 19,64%.

Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения: Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС наподобие «брексита».

Макрон - бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции.

Ранее о своей поддержке Макрона заявили представители основных политических партий. Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.

Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко