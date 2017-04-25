Франсуа Олланд: Макрон сегодня защищает французскую идею 2 25.04.2017, 14:09

7,157

Франсуа Олланд

Действующий президент Франции назвал Ле Пен «угрозой для страны».

Действующий президент Франции Франсуа Олланд, выступая по телевидению, заявил, что будет голосовать в предстоящем втором туре президентских выборов за центриста Эммануэля Макрона, и назвал его конкурента - лидера правого «Национального фронта» Марин Ле Пен - угрозой для Франции, сообщает ВВС.

«Эммануэль Макрон сегодня - тот, кто защитит ценности, которые объединят людей Франции в столь серьезный момент, серьезный для Франции, Европы, и мира. [...] На кону наша французская идея, наше единство, наше партнерство с Европой и наше место в мире», - сказал Олланд.

«Что касается меня, я буду голосовать за Эммануэля Макрона», - добавил он.

Эммануэль Макрон и Марин ле Пен прошли во второй тур президентских выборов по итогам прошедшего в воскресенье первого тура. По итогам первого тура кандидаты идут с небольшим отрывом - у Макрона 23,75% голосов, у Марин Ле Пен - 21,53%. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) во второй тур не прошли ни кандидат от социалистов, ни кандидат от правоцентристов.

Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон - 19,64%.

Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения: Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС наподобие «брексита».

Макрон - бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции.

Ранее о своей поддержке Макрона заявили представители основных политических партий. Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.

Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.