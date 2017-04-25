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Григорий Грык: Баста! Уходи!

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  • 25.04.2017, 14:31
  • 3,804
Григорий Грык

Будем солидарными, чтобы эта воровская власть ушла.

Барановичский активист Григорий Грык написал в «Фейсбуке», почему лозунг «Баста!» не теряет актуальности для Беларуси.

«Вот за это мое выступление на мирном собрании и солидарность с бобруйчанами я получил 7 суток ареста. Власть наказывает нас так жестко, так как боится нашей солидарности. Так вопреки всему давайте будем солидарными, чтобы эта воровская власть ушла! Баста! Хватит! Уходи!

Жыве Беларусь!»


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