Григорий Грык: Баста! Уходи!4
- 25.04.2017, 14:31
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Будем солидарными, чтобы эта воровская власть ушла.
Барановичский активист Григорий Грык написал в «Фейсбуке», почему лозунг «Баста!» не теряет актуальности для Беларуси.
«Вот за это мое выступление на мирном собрании и солидарность с бобруйчанами я получил 7 суток ареста. Власть наказывает нас так жестко, так как боится нашей солидарности. Так вопреки всему давайте будем солидарными, чтобы эта воровская власть ушла! Баста! Хватит! Уходи!
Жыве Беларусь!»