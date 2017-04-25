Может ли весь флот России потопить хоть один авианосец США? 38 25.04.2017, 14:23

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Что РФ может противопоставить «непобедимой армаде».

Однажды, ещё будучи министром обороны США, Леон Эдвард Панетта, заявил: «Любой пятиклассник знает, что АУГ (авианосную ударную группу) США не может уничтожить ни одна из существующих держав мира», пишет блогер Anton Rumata.

Постойте! А как же Россия! Лично мне всегда и везде говорили, что российская армия может расправиться с ВМФ США — как нибудь, но сможет. Более продвинутые в этом вопросе заявляли: ну со всем флотом, может и нет, даже возможно и авианосное соединение — не одолеем, а вот одну АУГ, точно сможем на дно отправить. Ну и совсем немногие, все таки соглашались с американцами в их браваде.

Давайте разберемся в этом вопросе (интересно ведь — правда).

Сразу скажу, что не буду перегружать пост, цифрами и перечислениями, будет много ссылок, пройдясь по ним, можно будет получить все данные и ТТХ, с разных источников. Так же не буду уточнять до бесконечности. Т.е. рассчитываю на некоторую начитанность посетителей в этом вопросе, остальные, если, что-то непонятно в названиях, либо терминах, свободно могут почерпнуть определения через поисковик. Хотя буду стараться давать почти на все ссылки.

Типичная АУГ США, представляет собой группировку состоящую из:

Флагманский авианесущий корабль группировки с ядерной ГЭУ типа «Нимитц» (либо «Энтерпрайз») с базирующимся на нем полком палубной авиации (60-80 самолетов). По обычной практике авианосец, как и полк палубной авиации группировки, представляют собой отдельные воинские части морской авиации и находятся под командованием офицеров морской авиации в чине капитана первого ранга (U.S. Naval aviation Captain).

Дивизион ПВО группировки — 1-2 КР УРО типа «Тикондерога». В базовый комплекс вооружения дивизиона ракетных крейсеров входят ПУ ЗРК «Standart» (SM-2, SM-3), и КР «Томагавк«морского базирования. Все ракетные крейсера типа «Тикондерога» оснащены морским комплексом управления оружием и ракетной стрельбы «Иджис«(AEGIS). Каждый из крейсеров дивизиона находится под командованием офицера ВМС США в чине капитана первого ранга (U.S. Navy Captain).

Дивизион ПЛО группировки — 3-4 ЭМ УРО типа «Арли Берк» с глубинными бомбами и торпедами для борьбы с ПЛ, а также (часть кораблей) с установками КР «Томагавк» на борту. Командиром дивизиона ПЛО является офицер ВМС в чине капитана первого ранга (U.S. Navy Captain), в то время как каждый из эсминцев дивизиона находится под командованием офицера ВМС США в чине капитана второго ранга (U.S. Navy Сommander).

Дивизион многоцелевых ПЛА — 1-2 ПЛ типа «Лос-Анджелес с торпедным вооружением и КР «Томагавк» (со стартом через ТА лодки) на борту с задачами как ПЛО группировки, так и ударов по береговым (надводным) целям.

Дивизион судов снабжения — 1-2 транспорта типа «Сэплай», транспорты для боеприпасов, танкеры, другие вспомогательные корабли.

ОАП ВМС — до 60 самолетов авиации ВМС США, сведенных в ударные АЭ, АЭ ДРЛО, АЭ ПЛО, АЭ ВТС и др. ОАП ВМС является отдельной воинской частью авиации ВМС США. ОАП ВМС, также, как и АВМА, находится под командованием офицера авиации ВМС в чине капитана первого ранга либо офицера авиации КМП США в чине полковника (USMC Сolonel).

Так что же Россия можем противопоставить столь впечатляющей мощи. У России нет ресурсов для того, что бы тягаться с США на равных, по количеству кораблей. По авианосцам преимущество США подавляющее, сейчас у американце 10 авианосцев, у РФ один авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов, который можно квалифицировать, как легкий авианосец, но фактически без самолетов. Су-33 в строю десять штук из планируемых двадцати пяти, которые уже хотят заменить на МиГ-29К. В 2013 году в дополнении к имеющимся «сушкам», добавили два МиГа. По кораблям сопровождения так же ситуация не лучшая.

Многие сейчас скажут, да что там авианосцы, у России, много чего другого имеется для уничтожения АУГ. Согласен, в ситуации тотального превосходства в кораблях, нужен асимметричный ответ. Так какой же он?

Вооруженные силы России, видят его в ракетном вооружении, именно в противокорабельных ракетах. Т.е. в эффективной доставке обычного или ядерного заряда, непосредственно к кораблям АУГ.

Сначала предлагаю ознакомиться с носителями ПКР: ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант», подводная лодка проекта 949А «Антей», тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Орлан» ну и собственно тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Также существуют малые ракетные корабли, авиация и береговые ракетные комплексы.

Так как АУГ США, имеет серьезную систему ПРО и ПВО, и естественно — мощный авиационный кулак, то главные характеристики, для борьбы с ней и поражения, это дистанция обнаружения и возможной атаки.

Для того чтобы поразить состав АУГ: авиация, корабли или подводные лодки должны обеспечить своевременное обнаружение авианосной группы, классифицировать её, сблизиться на дистанцию ракетного удара, при этом сохранить боеспособность, и пустить ракеты, которые преодолев средства ПВО и РЭБ, должны уничтожить корабли в составе АУГ.

Рассмотрим вариант атаки АУГ надводными кораблями ВМФ России, в мировом океане:

Возможности российских кораблей в вопросе обнаружения, ограничиваются фактически пределами радиогоризонта, имеющиеся на борту кораблей вертолеты, малопригодны для решения этой проблемы, по причине малого числа этих машин и небольшого радиуса действия. Они могут эффективно использоваться только в интересах выдачи целеуказания ракетного оружия, но до этого надо ещё обнаружить противника.

Конечно, когда создавались ракетные крейсера, т.е. при советском военно-морском флоте, их деятельность должна была осуществляться при поддержки системы военно-морской разведки на океанском ТВД. Она опиралась на развитую систему радио-технической разведки, основу которой составляли наземные центры, расположенные не только на территории СССР, но и других государств. Имелась также эффективная космическая морская разведка, позволяющая обнаруживать и следить за корабельными соединениями вероятного противника, и выдавать целеуказание ракетному оружию практически по всей территории Мирового океана. У России в текущий момент времени всего этого — нет. В 2006 году начали реанимировать систему, но до окончания ещё очень и очень далеко.

Поэтому АУГ, увидит корабли РФ, задолго до того, как сама будет обнаружена. Группировка постоянно обеспечивает контроль с воздуха на глубину до 800 км, с помощью самолетов ДРЛО Grumman E-2 Hawkeye, мы будем атакованы 48 самолетами из который 25 будут нести ПРК ГАРПУН, а РЭБ будут обеспечивать почти 8 штук Boeing EA-18 Growler.

Отбиться крейсерам с их ПВО, и даже «Кузнецову» с десятком самолетов — невозможно.

РФ не дадут использовать главное оружие в борьбе с АУГ, а именно П-1000 Вулкан, дальность 550 км и П-700 Гранит дальность до 625 км, как видите, РФ не может навести эти ракеты, даже на дальность пуска, крайне маловероятно, что подойдут.

Но если, каким-то чудом, РФ все таки собьет самолеты противника. Будет дуэль ПКР, и борьба электроники, если в качестве ПКР мы превосходим американцев, то в РЭБ — шансов опять же почти нет. В лучшем случае ПКР РФ, часть которых пройдет ПРО АУГ, смогут повредить авианосец и в крайнем, потопить несколько кораблей группировки, но все это исходя из выше сказанного, к сожалению из области фантастики.

Так же, маловероятен и удар по АУГ ядерным боеприпасом, опять же по причине того, что РФ просто не успеет нанести удар, так как их обнаружат первыми.

Самой совершенной российской ПКР на сегодняшний день является «Гранит». В настоящее время в мире нет аналогов этой ракете. Дальность её полета составляет 625 км. Это на сто километров превышает дальность противокорабельных модификаций «Томагавка», почти втрое — дальность полета основной американской ПКР «Гарпун», и приблизительно отвечает радиусу действия палубных истребителей F/А-18. Маршевая скорость «Гранита» составляет 660 метров в секунду, на последнем участке траектории — километр в секунду, что втрое превышает скорость «Гарпуна» и «Томагавка» и вдвое — максимальную скорость истребителя F/A-18. «Гранит» несут боевую часть (БЧ), содержащую 500 килограммов мощной взрывчатки, тротиловый эквивалент которой составляет по разным источникам от 1000 до 1500 килограммов. Мощность БЧ «Гранита» значительно превосходит 454-килограммовую тротиловую БЧ «Томагавка» и 227-килограммовую — «Гарпуна». Мощность «Гранита» позволяет уничтожить одним попаданием любой эсминец или крейсер. Кроме того, ракеты этого типа могут снабжаться ядерными БЧ, которым для поражения корабля прямое попадание не требуется.

Прорыв ПВО противника «Граниту» облегчает бронирование головной части и важных узлов, снижающее вероятность уничтожения ПКР близким подрывом зенитной ракеты, и малая высота полета. ПКР «Гранит» — высокоинтеллектуальное оружие, способное осуществлять «коллективные» действия, противодействовать вражеской ПВО и самостоятельно выбирать наиболее важную цель. В компьютерной памяти ракет существуют так называемые «портреты» радиолокации на все корабли, также заложены сведения обо всех возможных вариантах ордеров. Ракеты атакуют по наиболее рациональной траектории, построившись боевым ордером и ведя между собой обмен информацией. В залпе одной подводной лодки проекта 949А 24 ракеты, каждая из которых несет также свои ложные цели для прорыва ПРО. 23 ракеты идут низко над водой, одна поднимается выше, периодически включая РЛС для наведения на цели. Она определяет количество целей и распределяет их между другими ракетами. В случае уничтожения «лидера» его место занимает следующая ракета. Самая крупная цель, то есть авианосец, в ордере кораблей автоматически определяется ракетами. После прорыва ракеты распределяют цели по важности, чтобы в конечном итоге обеспечить поражение авианосца. Сначала уничтожаются корабли прикрытия, стоящие на пути ракет, а затем наносится удар по авианосцу. Но есть одно большое НО, для ракеты требуется точное целеуказание, пока ГСН не захватит цель, а достигается эта наводка, только с помощью авиации или космических аппаратов.

Вывод: ракеты — хорошо, и они гораздо лучше американских, но к сожалению летающая электроника и истребители АУГ сводят это преимущество на нет.

Теперь рассмотрим вариант с подводной лодкой, ракетная лодка проекта 949А «Антей», может с помощью своей гидроакустики обнаружить шумы АУГ на расстоянии более 100 миль, т.е. находясь в дальней зоне противолодочной обороны авианосной группы, где вероятность её обнаружения и уничтожения очень низка. Вооружена лодка 24 П-700 Гранит, соответственно лодка уже находится в состоянии нанесения удара по АУГ, так как дальность «Гранита» до 625 км, а мы напоминаю в 100 милях от авианосца с сопровождением. Но тут снова возникает проблема в недостаточной информированности, опять же нужна конкретная система выдачи целеуказания, которую можно обеспечить, либо с космоса, либо авиацией, а это на данный момент у России, повторюсь, отсутствует, а то, что есть из авиационных источников целеуказания быстро будет уничтожено истребителями АУГ. Исходя из всего вышесказанного «Антей» отличная машина, но классифицировать и тем более определить боевой порядок соединения противника с выявлением главного ордера — не сможет. Для этого необходимо будет войти в среднюю зону противолодочной обороны группировки, где вероятность обнаружения и соответственно уничтожения, уже существенна.

Но это ещё не все, для того чтобы уничтожить авианосец, необходимо попадание в него 8-10 ПКР «Гранит» с обычным снаряжением. При прорыве ракет к авианосцу необходимо уничтожить также до половины кораблей охранения. С учетом противодействия ПВО, для гарантированного уничтожения АУГ необходимо применить в одном ударе 70-100 ПКР со всех видов носителей.

Вывод: одна или даже три подводные лодки (их на данный момент у России на плаву всего пять), не смогут в одиночку уничтожить АУГ, они могут работать только совместно с надводными кораблями и авиацией. Что опять же в текущих условиях состояния системы обнаружения и выдачи информации ВМФ России — невозможно. Кстати, некоторые ссылаются на чудо оружие ракету-торпеду «Шквал», для борьбы с группировкой американцев бесперспективна, стоит только почитать её характеристики.

Береговые комплексы ПКР, можно не рассматривать по причине, что АУГ не подойдет к берегу на расстояние поражения ПКР.

Осталась авиация: Ту-22М, может наносить удары ПКР Х-22 по группировке, и это возможно самый перспективный вариант нанесения ущерба АУГ, но из 150 имеющихся на вооружении «Тушек», всего 40 на всю Россию могут летать. Если даже допустить, что они все долетят до кораблей противника и нанесут удар, то это всего 40 ракет, чего явно не достаточно, чтобы снести авианосец с сопровождением. Но если сократить дальность действия с 2000 км, до 1500 км и повесить на «Тушки» по две ракеты, то опять же вынести АУГ, можно только в том случае, если все самолеты и ракеты прорвутся к противнику, что опять же маловероятно, ПВО группировки очень сильно.

Исходя из всего выше сказанного, в текущей ситуации состояния Российской армии, Леон Эдвард Панетта, скорее прав, в том, что действительно не одна страна в мире неспособна пустить на дно авианосную ударную группу США. За исключением наверное, массированного авиационного удара Ту — 22 ракетами Х-22, с ядерной боевой частью, но не стоит забывать: АУГ у США больше чем одна, а РФ способна на такой удар только однажды.