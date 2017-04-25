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Президент Польши добирался в Мексику с визитом рейсовым самолетом

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  • 25.04.2017, 14:48
Анджей Дуда (справа)

Внимание к поездке польского лидера со стороны мексиканцев возросла после публикации снимка местными СМИ.

Они обратили внимание на то, что Анджей Дуда добирался в Мехико рейсовыми самолетами, причем «на перекладных» - с пересадкой во Франкфурте, передает radyjo.net.

Только в течение одного дня фотографию «лайкнули» 17 тысяч человек, под ним появились сотни комментариев. «Я хотел бы увидеть, как наш Пенья (Энрике Пенья Ньето - президент Мексики - прим.) летит рейсовым самолетом», «у нас даже собака политика летиает правительственным самолетом» - это лишь некоторые из многочисленных комментариев читателей.

Многие писали также о скромности и смирение польского президента.

Снимок в сети Twitter опубликовал поляк Адам Янковский, который вместе с президентом Польши летел из Варшавы во Франкфурт и сделал селфи с польским лидером.

Прежний президент Бронислав Коморовский также летал рейсовыми самолетами, для примера, на заседание Генеральной ассамблеи ООН или с визитами в США.


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