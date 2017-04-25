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Активисты помолились в «витебских Куропатах»

  • 25.04.2017, 14:59

Витебчане почтили память своих земляков.

С 2014 года, когда в лесу под Хайсами, были найдены останки людей, и началась деятельность инициативы во главе с членом КХП-БНФ Яном Державцевым, пишет общественная активистка Татьяна Северинец на сайте bchd.info.

Много усилий сделали друзья, чтобы это место почтить и сделать местом памяти, скорби, покаяния, но чиновники никак не соглашаются с тем, что именно здесь, под деревушкой Хайсы Мазоловской сельсовета, в 30-е годы прошлого века были замучены сотни, а то и тысячи невинных. Первые, около двухсот, найденные 52-м Поисковым батальоном, были похоронены в братской могиле на станции "Лужесно", как расстреляные во время войны.

Но не дожили до нее мученики - и это инициатива которая не первый раз пытается это доказать. Созданы десятки видеозаписей воспоминаний местных жителей, что свидетельствует: именно в этом лесу НКВДшники расстреливали людей, по ночам слышались крики и выстрелы, земля в лесу шевелилась, невыносимый запах смерти доносился до деревни, а в лес не пускали, да и люди сегодня его избегают. Найденные черепа с дырками от пуль, пули, которые из этих черепов повываливались, много остатков одежды и обуви. Наверное, расстреливали людей или ранней весной, или осенью, так как среди обуви много резиновых галош, которые в то время носили.

Как только сошел снег, в лесу появились "черные копатели", которые хорошо знали: здесь есть чем поживиться. Этим тварям в человеческом облике не нужны подснежники, им нужно то, чем напичкана земля. Они беззастенчиво роют ямы, с тупым безразличием разбрасывают кости в поисках золотых зубов и чего-то ценного, что несчастные, не веря в свою страшную судьбу, брали с собой - находились среди костей даже чашечки, тарелки, стекло от очков, карандаши - мы это увидели собственными глазами, когда пришли 24-го апреля на другое место, которое стало известным буквально месяц назад - за метров пятьсот от того, где были найдены первые останки, где уже создан своеобразный мемориал памяти, поставлено много крестов.

На новых раскопах уже побывал 52-й поисковой батальон, кости собрал и куда вывез, но ощущение такое, что каждый шаг в этом лесу - на гробах. Как только батальон уехал, копатели продолжили свое черное дело.

В отчаянии стояли мы среди костей, черепов, остатков обуви... Молитва отца Дмитрия возносилась к небу - свидетелю всех времен, всех преступлений.

Сколько людей сгинуло здесь, в этой неприветливой болотистой земли, сколько смеха и пения не услышано! ...

И еще подумалось: пока не признает власть, что и это место должно стать мемориалом памяти, как символ покаяния за преступления против человека - не видать белорусам добра. Пока чудовища, жадные до страшного улова, безнаказанно роются в человеческих останках - не быть нам счастливыми ...


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