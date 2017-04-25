Кремлевский серпентарий разбушевался 3 25.04.2017, 15:08

Фото: AFP

Владимиру Путину объявили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин готовит себя в его преемники.

Чего на самом деле можно ждать от этого опытного аппаратчика? Эту тему с журналисткой «Радио Свобода» Еленой Рыковцевой обсудил аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников.

Елена Рыковцева: Еще в пятницу мы собирались поговорить о неприятностях, которые свалились на Владимира Путина: внутренний заговор обнаружился, а тут еще внешние какие-то проблемы, не того выбирают, кого следует выбирать, во Франции. Кругом обложили: тут какие-то разборки с обществом афганским, здесь Ле Пен подводит, нет у нее того потенциала, на который рассчитывала Российская Федерация. Я предлагаю послушать и посмотреть, как это происходило, это совершенно анекдотический эпизод, но тем не менее, многие наблюдатели, политологи сделали из этого серьезные выводы.

Интересно тут сразу о терминах – преемника определяет народ. Народ определяет не нового президента, а преемника предыдущего президента. Настолько привыкли к этому слову, что уже не замечает Владимир Владимирович, что это звучит немножко нелепо.

Андрей Колесников: Это оговорка, ничего страшного. Оговорка не по Фрейду, а по Марксу, не знаю, по кому еще. Да, у нас институт преемничества, а не институт выборов. Этот самый народ никто особо не видел, и как он что определяет – это еще большой вопрос. Ничего он не определяет, у нас электоральное мясо, отчасти пушечное мясо. Так что в этой системе все как-то работает по-другому. А так, конечно, эпизод смешной. Надо отдать должное Владимиру Владимировичу, ни один мускул не дрогнул на его лице, когда была произнесена эта речь. Недорабатывает управление внутренней политики, недорабатывает протокол. Надо как-то понимать, кого вы зовете и что эти люди могут сказать. Мы представляем власть как нечто могущественное, нечто понимающее заранее, что может произойти. Ничего подобного, это же абсолютный эксцесс, это абсолютный прокол. Этот человек решает свои лоббистские задачи публично, в прямом эфире федерального телевидения. Какой-то внутренний лоббистский конфликт, внутриафганский, который демонстрирует, что эта организация исключительно лоббистская, эта организация нечистая. Она всегда была нечистой, всегда была лоббистской, всегда решала экономические хозяйственные вопросы, всегда их споры носили хозяйственный смысл. Такой выползает на совещании у президента, оргкомитет Победы, Великая Отечественная война. Он бы еще приплел победу 9 мая. Жуткие совершенно персонажи.

Елена Рыковцева: Во-первых, начнем с того, что этот персонаж чуть ли не доктор юридических наук.

Андрей Колесников: Кто у нас сейчас доктор юридических наук – это смешно.

Елена Рыковцева: Он понимает, что юридически все, что он говорит, – может подлежать оспариванию и так далее. Во-вторых, что здесь любопытно. О том, что у них существует жесткий и жесточайший конфликт, людям, которые его приглашали на это совещание в прямом эфире, было известно, а также был расчет на то, что, что бы он ни сказал, это обязательно утечет, это уже нельзя будет законсервировать. Прекрасно знали приглашающие, что у него жесткий конфликт с Клинцевичем, настолько жесткий, что мы с вами увидели, что Андрей Караулов, известный персонаж российской истории, три фильма посвятил Чепурному разоблачительных, в которых напрямую говорилось, что этот человек заказывал киллеров на Клинцевича и чуть ли не был причастен к взрыву на Котляковском кладбище. Три мочащих его фильма для своей телекомпании он сделал про этого человека. То есть когда его зовет Администрация президента, она уже знает, что здесь есть острый конфликт и что он обязательно выплеснется. Весь вопрос, эта история с Володиным, вдруг используют Володина во всей этой истории конфликта с Клинцевичем, подсказывают Владимиру Владимировичу имя человека, который метит на его место. А случайно ли это, один ли он во всей этой истории, Чепурной?

Андрей Колесников: Мы свечу не держим, кто кому чего заказывает за большие деньги, какие передачи, какие фильмы с обеих сторон. Здесь, как всегда в российской политике, две версии, одна конспирологическая, возможно, соответствующая правде, что кто-то под кого-то копает или просто делает мелкие гадости. А вторая тоже, мне кажется, близка к действительности, что это чья-то глупость, чей-то прокол, чье-то безумие абсолютно. Я не думаю, что Володин всерьез может думать о том, что он в 2018 году станет преемником Путина или сможет составить ему конкуренцию, могут его выдвинуть. Все что угодно, но он не сумасшедший. Притом что мы все понимаем, что следующий срок Путина таит в себе массу интриг, в том числе одной из интриг могут быть поиски преемника, а могут и не быть. Может быть, он найдет другую модель существования для себя, неухода на пенсию или квазипенсию и так далее.

Елена Рыковцева: Есть еще 2024-й, ему будет только 60, Володину.

Андрей Колесников: Володин, безусловно, один из представителей гонки этих лошадей, как говорят американцы, который может теоретически стать преемником. Он же политик, несмотря на то что он выглядит немножко деревянным, скажем так, но он избираемый политик, он избирался уже неоднократно. Какой жесткой рукой он ведет Думу и как жестко он конкурирует фактически с Кириенко, который сидит на его месте, как он охраняет свою поляну. Те люди, которые докажут свою эффективность, могут на что-то претендовать в следующем сроке, необязательно на пост президента, мало ли еще постов в этой иерархии. Путин никуда не уходит, все они верные его сыны. Никто не собирается себе портить карьеру тем, чтобы осуществлять преждевременное преемничество. Это какая-то чушь собачья.

Елена Рыковцева: То есть вы никак не верите, что в этом есть хоть что-то реальное?

Андрей Колесников: У нас же такая Византия, что какой-то человек в администрации действительно может копать под Володина, мелкие зуботычины, просто такими образами устраиваемые. Но это же красиво и смешно, и Путин в дурацком положении оказывается. Другой разговор, что широкой аудитории смысл конфликта непонятен – ни что это такое, непонятно, какой-то Клинцевич, который виден в телевизоре, Чепурной меньше виден, эти люди друг с другом конфликтуют. Ну и бог с ними.

Елена Рыковцева: Я когда все это услышала, что пытаются подсказать, может быть, руками Чепурного Владимиру Путину, что метит Володин на его место, хотя сам Володин, может быть, об этом не подозревает, было как раз очень интересно узнать, есть ли хоть что-то за этим реальное с точки зрения узнаваемости Вячеслава Володина в народе. И мы самый простой задавали сегодня вопрос: кто такой Володин? Давайте посмотрим, что получилось.

Елена Рыковцева: Что-то слышали, половина людей четко знает, половина понятия не имеет. О чем это говорит?

Андрей Колесников: В широком смысле это говорит о том, что так воспринимается политика. Мы все говорим о том, что наши граждане сильно политизированы, в чем-то разбираются, голосуют осознано за того же Путина. Ничего подобного. Все это механически, автоматически, не вникая ни во что. Очень приятно было слышать, что люди, даже не очень пожилые, помнят, что Володин драматург, сценарист – это совершенно замечательно. А этот идет каким-то фоном. Сколько телевизор ни бубнит, бубнит он, как огонь в камине потрескивает, никто не вслушивается в эти звуки. Так что еще один вывод, что, чтобы раскрутить Володина до преемника, нужно много поработать. А он уже давно в политике, он в Саратове, действительно в этой Думе до бесконечности, возглавлял фракцию, перебегал из фракции в фракцию, изощренный, хитрый, коварный политик, доросший до такого уровня. Государственную думу тоже никто ни во что не ставит, никто не хочет ни слышать о ней, ни видеть. Вот это фоновая фамилия такая.

Елена Рыковцева: Я знала, что люди так отреагируют, ровно по тем причинам, о которых вы говорите. Но ведь сам он тоже прекрасно знает, что пока он специальной задачи не поставит узнаваемости, ее не случится. Есть Сергей Собянин, мы прекрасно помним, когда были выборы мэра Москвы, сколько его показывали, как его раскручивали. Есть специальные депутаты, которые ходят на ток-шоу, которым поручено доносить линию партии и правительства до широкого телезрителя. Есть Дмитрий Медведев, которого, естественно, знают все, потому что он работал президентом, его положено знать как бывшего президента и премьер-министра. Но Вячеслав Володин, получается, не ставит перед собой такой задачи. Ведь если бы он поставил, он бы ее решал, а он не решает. Это говорит о том, что он не лезет пока что.

Андрей Колесников: Для него сейчас важнее оттоптать эту поляну, оградить ее красивым заборчиком, Государственную думу, чтобы туда не лезли всякие конкуренты, показать себя там жестким менеджером, чтобы его слушалась широкая депутатская масса. Эту функцию он выполняет, он довольно жесткой рукой ведет Государственную думу не пойми куда, но ведет. Так же, в принципе, он работал, когда был главным политическим манипулятором, сильно отличаясь по стилю от Суркова своей прямолинейностью и меньшей демонизацией собственной персоны и действий. Но у него было другое достоинство в глазах этого режима – его прямолинейность. Так что фигура серьезная. Вы абсолютно правы, он не ставит себе задачу, очевидно, быть сильно узнаваемой фигурой. Кстати, было бы интересно спросить у людей, кто такой Клинцевич, тогда можно сравнить, как показывает телевизор государственные органы по степени их узнаваемости, как показывает телевизор ток-шоу. Может быть, люди, которые участвуют в ток-шоу телевизионных, более узнаваемы, чем политики. Тогда политикам нужно было бы идти и ругаться, кричать на этих ток-шоу, если они хотят быть фигурами общероссийского масштаба.

Елена Рыковцева: Мы же не допускаем, что он действительно готовит заговор, рвется в президенты, ровно по тем же причинам, что было бы это заметно, что человек хоть как-то готовит почву, никакой почвы, по крайней мере, публично. Вы сказали, что возможно, некая месть со стороны его бывших коллег по Администрации, я это слышала совершенно точно от другого человека, от политолога, который говорит, что это Сурков с Громовым так смешно ему мстят. Это же далекие, казалось бы, структуры друг от друга, Администрация и Государственная дума, зачем им сегодня спикер? Если даже допустить, что мстят, что там за сообщающиеся или, наоборот, не сообщающиеся сосуды?

Андрей Колесников: Мстят в той логике, что у нас Византия, всегда приятно пнуть оппонента даже внутри якобы монолитной власти. Они же единомышленники, они проводят единую чудовищную, на мой взгляд, политику во всех сферах, они лишили политики эту страну, демократии, конкуренции, чего угодно. Между ними могут быть тяжелые отношения, если мы допустим, что кто-то под него копает, упомянутые вами персонажи. Да, я думаю, у Суркова есть свои претензии к Володину – тот его сменил, занял его нишу, а он, бедный, мучается сейчас, курирует Южную Осетию, Абхазию. Там очень мило, тепло, но по степени влияния он сильно уступает. Еще, правда, восточную Украину, главный по непризнанным. Это серьезно, но все-таки главный политический манипулятор, спикер Думы – это более значимая должность. Поэтому да, это может быть византийская логика прежде всего. Честно говоря, широкой аудитории на это на все глубоко наплевать. Но с другой стороны, когда сильная подножка, человек падает заметным публичным образом – это может повлиять на его карьеру в дальнейшем. Если он показывает свою слабость, как Медведев, Медведев не виноват, конечно, что его Навальный показал таким, но извини, старик, тебя показали, у тебя упал рейтинг на 10%, и теперь потенциально обсуждавшееся выдвижение на срок 2018-2024 президентом – это вообще уже не обсуждается. Ты слаб. Дорабатывай до 2018 года, распекай на правительстве министров со словами "ставьте себе будильники во все места", бога ради, дальше посмотрим, но выше ты уже не пойдешь. И если кто-то сильно ударяет по коленке и человек падает заметным для публики образом, это может повлиять действительно на ухудшение карьерных перспектив. У Володина эти перспективы, безусловно, есть. Вот так они в этом серпентарии друг друга и покусывают.

Елена Рыковцева: То есть какую-то опасность в нем видят его же бывшие коллеги по Администрации, зачем-то он им не нужен.

Андрей Колесников: Если он становится высоким начальником, премьер-министром, президентом, естественно, он строит элиты под себя. Там могут бумеранги прилетать множеству людей. Сколько на его колеса по жизни намоталось разных контактов, может быть, ненужных.

Путин тоже был мало известен, когда он стал премьер-министром, и как быстро его раскрутили. Другой разговор, что он оказался очень талантливым публичным политиком, во что трудно было поверить, учитывая его биографию и несколько непрезентабельный вид, совершенно типичный чекист антропологически, обычно они на должности, на которые нужно избираться, не очень могут претендовать. Справился.