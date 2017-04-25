Чернобыльская переселенка: Как аиста в свое гнездо, так тянет и нас на родину 25.04.2017, 15:59

Чернобыльская зона оживает раз в год - на Радуницу, когда белорусы чествуют умерших предков.

В Гомельской области на территории Полесского радиационно-экологического заповедника осталось свыше двухсот кладбищ при бывших деревнях, оставшихся после катастрофы на Чернобыльской АЭС, передает «Свабода».

Шлагбаум поднимают без пропуска

Некогда большая деревня Пирки Брагинского района почти на полтысячи семей напрочь поросла лесом и кустарником. За три десятилетия после катастрофы деревья вымахали почти в уровень с пятиэтажками прилегающего поселке Солнечный, не говоря уже про обычные деревенские дома. Последние с трудом просматриваются сквозь густые заросли.

Возле памятника погибшим в войну солдатам и партизанам бывшая улица раздваивается: левая тянется в сторону соседних, также выселенных, деревень Залесье, Посудово, правая - в густой сосняк, где и расположено пирковское кладбище. Просторные, поросшие большими лоскутами барвинка, который некоторые древние народы наделяли защитными свойствами.

В дальнем от входа углу лесного кладбища, окруженного деревянным забором, работают две пары - двое старших и двое молодых. Сгребают спавшую хвою из надгробных бугорков, меняют облезлые от дождя и снега полотенца на крестах. А еще оставляют на тарелочкам пасхальный завтрак для умерших - крашеные яйца, кусочек пирога, конфетку. Радуница - это Пасха для усопших.

«Здесь мои отец и мать похоронены, - рассказывает уроженец Пирок, 67-летний Василий Мартыненко. - Приехал с женой, дочерью и зятем. Уберем, перекусим и поедем в Комарин. Там также родственники похоронены».

До мая 1986 года Василий Мартыненко жил и работал в Колыбани - бригадиром, трактористом. Прямо около трех десятков километров от Чернобыльской АЭС. Об аварии сельчане узнали от своего колхозного руководителя. Но исправно работали до 1 мая - сеяли яровые, сажали картофель.

«Отселять нас начали уже после первомайских праздников, - вспоминает житель. - Перевезли сначала в деревню Микуличи - это к северу от Брагина. Там мы были до сентября. С Микулич все лето возили в Колыбань заготавливать сено, силос. И когда уже детям надо было в школу, то предложили ехать в Волосовичи Октябрьский район - там построили дома для чернобыльских переселенцев. С Волосович мы и приехали сейчас в Пирки почтить память отцов».

Мария, жена Василия, не сдерживать слез:

«Как аиста в свое гнездо, так и нас тянет на родину. Мы с трудом уезжали отсюда, с трудом привыкали на новом месте. И, честно говоря, так и не привыкли. И сколько будем еще жить, будем сюда приезжать».