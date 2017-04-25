Ученые назвали лучшее время дня для употребления разных продуктов 8 25.04.2017, 16:17

6,535

Диетологи высказались о том, что для употребления определенных продуктов должно быть свое, максимальное подходящее для этого время.

В частности, эксперты посоветовали отказываться в вечернее время от блюд из риса. По их словам, в это время суток обменные процессы естественным образом замедляются, из-за чего все неизрасходованные углеводы (рис – богатый источник этих питательных веществ) превращаются в жир, пишет healthyliving.com.ua.

Также не стоит есть по вечерам яблоки, утверждаются специалисты. Из-за обилия органических кислот в их составе усиливается ощущение голода, а, кроме того, может возникнуть сильный дискомфорт в желудке. Поэтому употребление этих фруктов лучше сделать утренним ритуалом, посоветовали ученые.

Кроме того, утро (до 12 часов) – оптимальный период для употребления сладостей, полагают специалисты. Но если сахар съедается на ночь, это может не только поспособствовать появлению жировых складок, но также спровоцировать проблемы с пищеварением, сном.

В обеденное время специалисты порекомендовали подкрепляться бананами, мясом. Бананы помогают снизить уровень кислотности и избавляют от изжоги, параллельно помогая наладить работу пищеварительной системы, отметили они.

Что касается мяса, то, съев его в обед, можно улучшить свою способность к концентрации, повысить физический тонус. Вечером мясо лучше не есть, так как оно требует длительного переваривания и, не успев усвоиться до отхода ко сну, может способствовать застойным процессам.

В вечернее время идеальной пищей являются бобовые, констатировали врачи.