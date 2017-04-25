закрыть
25 апреля 2017, вторник, 20:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые назвали лучшее время дня для употребления разных продуктов

8
  • 25.04.2017, 16:17
  • 6,535

Диетологи высказались о том, что для употребления определенных продуктов должно быть свое, максимальное подходящее для этого время.

В частности, эксперты посоветовали отказываться в вечернее время от блюд из риса. По их словам, в это время суток обменные процессы естественным образом замедляются, из-за чего все неизрасходованные углеводы (рис – богатый источник этих питательных веществ) превращаются в жир, пишет healthyliving.com.ua.

Также не стоит есть по вечерам яблоки, утверждаются специалисты. Из-за обилия органических кислот в их составе усиливается ощущение голода, а, кроме того, может возникнуть сильный дискомфорт в желудке. Поэтому употребление этих фруктов лучше сделать утренним ритуалом, посоветовали ученые.

Кроме того, утро (до 12 часов) – оптимальный период для употребления сладостей, полагают специалисты. Но если сахар съедается на ночь, это может не только поспособствовать появлению жировых складок, но также спровоцировать проблемы с пищеварением, сном.

В обеденное время специалисты порекомендовали подкрепляться бананами, мясом. Бананы помогают снизить уровень кислотности и избавляют от изжоги, параллельно помогая наладить работу пищеварительной системы, отметили они.

Что касается мяса, то, съев его в обед, можно улучшить свою способность к концентрации, повысить физический тонус. Вечером мясо лучше не есть, так как оно требует длительного переваривания и, не успев усвоиться до отхода ко сну, может способствовать застойным процессам.

В вечернее время идеальной пищей являются бобовые, констатировали врачи.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко