Зенон Позняк представил в Варшаве программу «Свободная Беларусь» 32 25.04.2017, 16:30

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В документе подробно описывается план действий после падения авторитарной диктатуры.

В Варшаве презентовали «Народную программу «Свободную Беларусь». В документе, который насчитывает 76 страниц, подробно описывается план действий после падения авторитарной диктатуры, сообщает «Радыё Рацыя».

В презентации приняли участие руководитель проекта Зенон Позняк, а также некоторые соавторы документа: политолог Павел Усов и депутаты Верховного Совета Беларуси ХIII созыва Юрий Беленький, Лявон Борщевский и Сергей Попков.

По мнению авторов, программа должна стать ориентиром, на который будут опираться в своей борьбе патриоты Беларуси.

Руководитель проекта, председатель Консервативно-Христианской партии БНФ Зенон Позняк объяснил значение программы:

«Белорусы, которые заботятся о своей Родине, которым болит сердце и душа, будут иметь определенную программу, определенные идеи, которыми можно руководствоваться. Вот эта программа дает направление, что нам делать, чтобы сохранить наше государство, чтобы сделать его лучше, чтобы избавиться от диктатуры. Она дает ответы. Это должно стимулировать человеческую активность, политическую активность и даже политический рост тех людей, которые способны послужить свободной Беларуси».

Программа предусматривает переходный период после падения авторитарной диктатуры. На полгода будет создан чрезвычайный Национальный Комитет, который будет управлять с помощью директив и обеспечит проведение свободных парламентских выборов.

Это единственное легальной выход в кризисной ситуации, считает соавтор документа доктор политологии Павел Усов:

«Учитывая те условия, в которых оказалась Беларусь, и тот возможный процесс трансформации, в котором страна может оказаться после смены власти, это может рассматриваться как фундамент для первых шагов новой власти после изменения политической системы в Беларуси и построения основных институтов – как политических, так и экономических, которые могут обеспечить стабильность политического и экономического развития, а также выход из кризиса, в котором Беларусь может оказаться после падения существующей власти».

Программа предусматривает новое разделение властей. Беларусь становится парламентской республикой, а сам парламент – Сейм, избирается по смешанной системе: половина депутатов от мажоритарным округов и половина по партийным спискам. Функции президента будут минимизированы, а любая попытка номинального главы государства расширить свои полномочия автоматически приведет к импичменту.

«Это именно тот негативный опыт, в котором Беларусь оказалась. К сожалению, политическая культура Беларуси подвержена такой авторизации, и безусловно, сосредоточение власти в руках одного лица может привести к сворачиванию демократических процессов. Всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому нужно как можно больше вводить ограничений и создать функциональную систему механизмов противовеса», - считает политолог.

Большая часть программы посвящена экономике. Пахотная земля будет отдана в частные руки - право на приватизацию будут иметь все граждане Беларуси. Среди прочего, авторы делают ставку на экономическое раскрепощение граждан, что позволит создать до 500 000 субъектов хозяйствования в течение двух-трех лет, отмечает соавтор программы, депутат Верховного Совета Беларуси ХIII созыва Юрий Беленький:

«Создание субъекта еще не означает, что он сразу будет эффективен. Одно дело создать - все условия будут, другое дело, что эффект не может быть достигнут мгновенно. Таких чудес не бывает. Где-то лет 5 - это должен быть тот период, который уже существенно и необратимо сделает преобразования в нашей экономике».

Помимо вопросов конституционного строя и экономических реформ, программа «Свободная Беларусь» затрагивает все другие аспекты государственной жизни, в том числе культуру, образование, армию, систему здравоохранения.

Отдельным пунктом выделено новое административно-территориальное деление. Вместо существующих 6 областей будет создано 16 воеводств, Минск получит статус особого города. Предусматривается разделение на более мелкие единицы - уезды и староства. Что существенно, вся местная власть должна избираться самими гражданами, обеспечивать децентрализацию.

Кроме коренных реформ, программа «Свободная Беларусь» затрагивает также вопросы внешней политики. Авторы предлагают минимизировать зависимость от России и установить хорошие отношения с развитыми странами Запада.

Тем не менее, в документе предлагается не присоединяться к Евросоюзу, так как будущее этого образования якобы «неопределенно». По мнению разработчиков проекта, Беларусь прежде всего должен стать на ноги, а слабая страна не должна вступать в любые союзы.

Одновременно в документе отмечается, что Беларуси на переходное время суждено проводить политику балансирования и стратегического участия в построении новой Восточной Европы - тесные отношения с Украиной и странами Балтии (концепция Балто-Черноморского союза).

Программа «Свободная Беларусь» была написана коллективом из 9 авторов, которые являются профессионалами в своих областях.

Проект остается открытым, заявил один из разработчиков документа Павел Усов:

«Презентация этой программы состоялась для того, чтобы общество могло ознакомиться и высказать свою критику, свои предложения. Будущее Беларуси зависит не от одной группы, но от всего белорусского общества. И если белорусы, общественные организации включаться в дальнейший процесс разработки или дополнительных рекомендаций, это будет только плюс».

Более подробно ознакомиться с документом можно тут.