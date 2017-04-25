Литва начала расследование инцидента со случайно залетевшим в Беларусь самолетом 4 25.04.2017, 17:17

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

За нарушение летных правил в Уголовном кодексе Литвы предусмотрен штраф, арест или лишение свободы сроком до двух лет.

Сегодня Литва начала досудебное расследование в связи с нарушением литовско-белорусской границы легкомоторным самолетом, который пилотировал датский летчик, сообщает delfi.lt со ссылкой на Службу охраны государственной границы страны.

Расследование будет проводиться в связи с нарушением международных правил полетов и незаконным пересечением госграницы. За нарушение летных правил в Уголовном кодексе Литвы предусмотрен штраф, арест или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, 19 апреля около 13.40 со стороны Литвы на 8 километров вглубь территории Беларуси залетел легкомоторный самолет. Спустя три минуты развернулся и покинул воздушное пространство нашей страны.

Белорусские дипломаты в субботу вручили ноту протеста послу Литвы в Минске Андрюсу Пулокасу, а глава МИД Линас Линкявичюс сказал журналистам, что Литва даст ответ на эту ноту.

Накануне выяснилось, что пилотировал самолет гражданин Дании. Это был демонстрационный полет для потенциального покупателя из Литвы. Нарушение границы они позже объяснили тем, что «заболтались и нечаянно пролетели».