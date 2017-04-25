Французский бильярдист установил необычный мировой рекорд 25.04.2017, 17:26

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Спортсмен с пятиметровым кием попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Французский бильярдист Флориан Колер (Florian Kohler), совладавший с гигантским кием, попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет lenta.ru.

На мероприятии в городе Лас-Вегас (штат Невада) спортсмен продемонстрировал кий длиной 537 сантиметров, который изготовил его спонсор, японская фирма MEZZ. Он сумел ударить им по битку и загнать в лузы восемь шаров.

Представители Книги рекордов Гиннесса признали пятиметровый инструмент самым длинным кием в мире, пригодным для игры. Длина обычного кия, как правило, не превышает 160 сантиметров.

После этого Колер поставил еще пять мировых рекордов, связанных с бильярдом. Согласно сайту Книги рекордов Гиннесса, он за минуту загнал в среднюю лузу 70 шаров в обход препятствия и заставил шар вращаться после удара в течение 23,53 секунды.