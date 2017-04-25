Антон Кушнир: Чиновники переживают за свое место, а не за развитие спорта 3 25.04.2017, 17:53

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Антон Кушнир

Белорусские спортивные функционеры не отвечают современным реалиям.

Олимпийский чемпион Антон Кушнир отметил, что мог завершить карьеру в этом году, пишет «Трибуна».

«Выступил в этом году всего на четырех стартах, выиграл 3 золота. Не удалось выступить на трех этапах, поэтому только бронзовая медаль общего зачета. Пожертвовали этими этапами и чемпионатом мира, чтобы поберечь здоровье.

Не удовлетворен результатами восстановления. Хотели организовать восстановление в Сочи. Поддерживал министр, заверял, что все устроится. Оказалось иначе, и за день до вылета мне сказали: летишь в счет призовых за сезон, которые мы тебе начислим. Мне стыдно даже об этом говорить. Так не принято. Кому расскажешь – будут смеяться. Сумма призовых за четыре медали – это оплата санатория. Уколы, необходимые для колена, тоже обещали еще осенью, но до сих пор их не закупили.

Были мысли заканчивать карьеру в этом году. Врачи сказали, что пора задумываться о прекращении выступлений. Плюс вот такие моменты, и такое отношение к спортсменам… Было бы за что организм рвать.

За последние годы у нас три олимпийских чемпиона на зимних Играх, один на летних. Если дальше так будет продолжаться, то цифра не будет улучшаться, боюсь, чтоб она не пошла вниз.

Нужно прорабатывать вопросы с залом для молодежи. Нашим чиновникам не хочется заострять на этом внимание, многие переживают за свое место, а не думают о развитии спорта», - рассказал Антон.