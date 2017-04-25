закрыть
25 апреля 2017, вторник, 20:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: В районе цирка ветер с корнем вырвал дерево

3
  • 25.04.2017, 18:12
  • 13,713
Фото: tut.by

22 апреля от сильного ветра, достигавшего 24 м/с, пострадал 481 населенный пункт.

Накануне Гидрометцентр объявил на 25 апреля штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Прогнозировались порывы до 20 м/с. В Минске на улице Янки Купалы в районе цирка ветер с корнем вырвал дерево, передает tut.by.

22 апреля от сильного ветра, достигавшего 24 м/с, пострадал 481 населенный пункт.

При штормовом предупреждении спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, меньше гулять возле деревьев, линий электропередачи, трубопроводов, а также по мостам и эстакадам. Парковать машины в МЧС также советуют подальше от сооружений повышенного риска.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко