Фотофакт: В районе цирка ветер с корнем вырвал дерево 3 25.04.2017, 18:12

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Фото: tut.by

22 апреля от сильного ветра, достигавшего 24 м/с, пострадал 481 населенный пункт.

Накануне Гидрометцентр объявил на 25 апреля штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Прогнозировались порывы до 20 м/с. В Минске на улице Янки Купалы в районе цирка ветер с корнем вырвал дерево, передает tut.by.

22 апреля от сильного ветра, достигавшего 24 м/с, пострадал 481 населенный пункт.

При штормовом предупреждении спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, меньше гулять возле деревьев, линий электропередачи, трубопроводов, а также по мостам и эстакадам. Парковать машины в МЧС также советуют подальше от сооружений повышенного риска.