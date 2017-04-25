Дискуссия по БелАЭС: Проект нужно остановить сейчас 7 25.04.2017, 18:28

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Литовские и немецкие европарламентарии, а также белорусские общественные деятели призвали ЕС остановить строительство БелАЭС.

Проект Белорусской атомной станции должен быть остановлен, поскольку несет угрозу для Литвы и Европы в целом. В таком мнении сошлись политики и эксперты, которые обсуждали вопрос строящейся по соседству АЭС и способы воздействия на Беларусь в этом вопросе, пишет delfi.lt.

Фото: DELFI

На проходившей на минувшей неделе дискуссии в Европейском информационном бюро Сейма Литвы о строящейся в соседней Беларуси атомной станции сторонников этого строительства слышно не было.

Однозначно против этого строительства высказывались и литовские, и немецкие европарламентарии, литовские политики и белорусские общественные деятели. Дискуссия была организована фракцией зеленых в Европейском парламенте (ЕП) совместно с Информационным бюро ЕП в Литве.

Политики видят опасность

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис в ходе приветственного слова к дискуссии «Островецкая АЭС: можно ли остановить проект. Взгляд из Литвы, ЕС и Беларуси» отметил серьезность ситуации и призывал собравшихся смотреть шире на этот вопрос, поскольку строительство новой АЭС станет долгосрочной проблемой всей Европы.

Представитель зеленых, европарламентарий Ребекка Хармс также не была исполнена оптимизма по поводу белорусского проекта.

«Я не знаю, сможем ли мы этого достигнуть (обсуждения вопрос Островецкой АЭС в евроструктурах - Прим.), но я думаю об этом с утра до вечера. Увидим», - призналась Хармс.

По ее словам, правительство Германии в данный момент ведет разговор с правительствами Франции и Бельгии, поскольку «рядом с нашими границами мы обнаружили огромный риск от АЭС во Франции и Бельгии».

Фото: DELFI

«Что касается Островца, то это схожая ситуация. С риском, с которым вы столкнетесь в будущем, столкнутся и европейцы. И я понимаю, что сейчас ее остановить намного легче, чем пытаться это сделать позже. Литва приняла очень хорошее решение, в котором декларирует, что не готова покупать электроэнергию с высоким уровнем риска с Белорусской АЭС. Меня это очень впечатлило. Это поможет в том, чтобы убедить немцев, но это принесет больше помощи, если вы включите в процесс своего принятия решений будет сказано «прощай» Висагинасу (проекту новой АЭС в Литве - Прим.)», - говорила она и сказала, что Литва может рассчитывать на нее «в совместной борьбе».

В ходе встречи со спикером Сейма ранее Хармс заявила, что принятое Сеймом Литвы решение «по разрыву связей с Беларусью и Россией - весьма важная экономическая мера против планов Москвы и Минска по продаже Европе очень дешевой электроэнергии, произведенной на небезопасных атомных электростанциях».

По ее мнению, это решение Сейма найдет отклик в Брюсселе.

Европарламентарий Альгирдас Саугардас в свою очередь отметил, что сложившаяся ситуация очень серьезная, а тема — сложная, болезненная и долгосрочная. «Суть не в том, что это против атомной энергетики, а против небезопасной и непрогнозируемой атомной энергетике. Наибольшая проблема с Островцом — это культура труда. Безответственность в культуре труда это, я боюсь, неустранимая проблема или быстро неустранимая проблема того общества, которое находится с нами по соседству», - говорил он.

«У нас есть весь комплекс вопросов, чтобы не только строительство АЭС шло в соответствии с требованиями, должны быть и проекты закрытия, должны быть проекты эвакуации, должен быть весь комплекс проектов. Тогда, по моему мнению, АЭС подорожает по крайне мере в два раза. Когда она подорожает и увидят, что цена киловатта-час абсолютно не конкурентная, появится совсем другой взгляд как со стороны белорусской власти, так и белорусского общества», - утверждал европарламентарий Бронюс Ропе.

Где будет строится АЭС? Какие технологии будут использоваться при строительстве? Как идет строительство? Есть ли опыт, компетентность? По мнению вице-министра энергетики Симонаса Шатунаса, ни на один из этих вопросов белорусская сторона в данный момент ответить положительно не может, при этом наибольшее беспокойство вызывает вопрос места строительства АЭС.

«Еще в 1993 году сама Беларусь, Белорусская Академия наук, ее Институт энергетики провел исследование, оценив 28 потенциальных площадок для строительства АЭС в Беларуси. В том числе оценивали и Островецкую площадку. Сами белорусы признали, что Островецкая площадка является одной из четырех самых неподходящих», - говорил он.

Член ЕП Пятрас Ауштрявичюс в свою очередь утверждал, что «надеятся на то, что Лукашенко проинформирует белорусов об Островце так, как мы надеемся» не стоит. «Этого никогда не произойдет. Это наше дело, дело Литвы информировать белорусов о всех опасностях и всех рисках, возникающих из этого, поскольку это наше общее дело и наш общий страх», - говорил европарламентарий.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Эгидиюс Варейкис в свою очередь высказал уверенность в том, что рано или поздно белорусские власти представят все необходимые документы, а вопрос строительства АЭС - политический, поэтому нужно не только требовать соответствия стандартам. По его мнению, нужно действовать иначе, чтобы Европа поняла, что «Островецкая АЭС — это второй Чернобыль».

«Это вопрос более политический, и основной инструмент, который сможет остановить Островец, — это напугать Европу, что это второй Чернобыль. Европа должна в этом смысле бояться», - заключил парламентарий, член фракции Союза крестьян и зеленых Литвы.

Белорусы предлагают избавиться от иллюзий

Павел Уласевич живет в пяти километрах от строительной площадки Островецкой АЭС и является активным ее противником. Он признается, что такая перспектива его не радует.

«Большинство, как и все в Беларуси, достаточно нервное. Учитывая социальный состав населения, а это преимущественно люди пожилого возраста, колхозники, они вообще безразличны. Что касается другой части населения - это служивый народ, госслужащие, чиновники, силовики - все они находятся в Беларуси, как в армии на контрактах, и не могут себе позволить говорить на этот счет», - обрисовал он ситуацию.

По его мнению, судить об общем положении дел на Островецкой АЭС приходится из частных разговоров с людьми, а не публичной информации. Говоря далее о большинстве общества в Беларуси, он отметил, что это «большинство ничего у нас в стране не меняет».

Фото: DELFI

«У нас нет никаких выборов, поэтому власть никак не считается с общественным мнением, и то, что говорит Александр Лукашенко, а он монополист на свою точку зрения, является его мнением. По моему убеждению, большинство людей против строительства АЭС», - утверждал он.

Белорусский эколог Татьяна Новикова, координатор андиядерной кампании в Беларуси (это, по ее словам, единственная организация, кто продолжает наблюдать за строительством АЭС на месте -Прим.) сказала, что в данный момент участники кампании ведут переговоры с канадскими и американскими экспертами для профессиональной оценки происходящего.

«Мои оценки — не оценки рассерженного белоруса, это беспристрастная позиция. Ситуация такова, что сегодня у проекта серьезные проблемы и эти проблемы непреодолимы. Технически исправить проблемы Белорусской АЭС невозможно. Его невозможно сделать менее опасным», - говорила Т.Новикова.

Выбор площадки, по ее словам, должен соответствовать рекомендациям МАГАТЭ. Объект, согласно им, должен находиться не ближе, чем в 100 километрах от крупных населенных пунктов. «От Островецкой площадки до Вильнюса — 50 километров. Норма уже нарушена. Поэтому вопрос к ЕС: можно на фасаде зашпаклевать краску, но этот фасад рухнет. Будет покрашен или рухнет — это вопрос политический. Есть необратимые и непреодолимые вещи — площадка уже выбрана с нарушением норм безопасности», - подчеркнула она.

Кроме того, Новикова сказала, что проект Белорусской АЭС экспериментальный. По такому проекту построена Нововоронежская АЭС, «которую построили и запустили летом прошлого года, осенью у нее уже отказал генератор».

«Отказ генератора может привести к серьезной радиационной аварии. Такой же генератор установлен сейчас на Белорусской АЭС. Это тоже уже непреодолимая вещь, изменить ее нельзя», - продолжала она.

К этому она добавила, что «строить Белорусскую АЭС начали без архитектурного проекта».

«Можем ли мы улучшить то, что уже забетонировано с нарушением норм и из неизвестной марки бетона при условии коррупции и воровства?», - задала она вопрос и добавила, что корпус реактора первого энергоблока пострадал при железнодорожной перевозке в декабре прошлого года.

Установленный реактор после удара не был обследован в заводских условиях, напомнила активист. «По оценкам экспертов, это значит, что в результате работы реактора может произойти разгерметизация, что приведет к радиационной аварии. Вопрос в том, насколько серьезной».

«Нужно избавится от иллюзии, что безопасность этой АЭС можно улучшить. Ее можно улучшить, только остановив проект. Сейчас это реально сделать. Вспомним про Балтийскую АЭС в Калининградской области, она была заморожена, потому что «Росатом» увидел ее экономическую нецелесообразность», - призывала эколог.

Он также заявила, что официальный Минск сейчас использует механизмы международных конвенций для легализации своего проекта: «Они хотят сделать вид, что все хорошо, а на самом деле Минск саботирует диалог, спекулирует и манипулирует механизмами, оказывает давление на общественность». Кроме того, в условиях давления на общественную активность в Беларуси очень сложно вести диалог.

«Мы призываем ЕС, чтобы Беларуси объяснили, что иного выхода для диалога без остановки строительства у Беларуси нет, и разговаривать с этих позиций», - заключила эколог.

Ауштрявичюс: без публичной дипломатии и лоббизма не обойтись

Delfi поинтересовался у литовского европарламентария Пятрас Ауштрявичюса, каковы перспективы того, чтобы вопрос строительства вышел на более высокий уровень обсуждения в ЕС.

- Если говорить о вопросе строительства АЭС в Островце, есть ли в европейских структурах интерес к данной ситуации?

- Я думаю, нужно быть очень открытым и самокритичным. Этот вопрос находится в начальной стадии развития. Я полагаю, что мы несколько опоздали со всем этим. Публичной дипломатии было уделено меньше внимания. Я вообще думаю, что в этом вопросе Литва не сможет ничего сделать без сильного публичного лоббизма, консультантов и экспертов со стороны.

Фото: DELFI

- По вашему мнению, пытается ли Беларусь продавливать свои интересы в данном вопросе?

- Абсолютно. И то, что мы видим в Литве, история c «Росатомом», то мы видим лишь камень, который вышел на поверхность воды. Мы не знаем, сколько еще камней под водой. А в Европе это постоянно протежируется со стороны «Росатома» и, возможно, других, у кого, возможно, есть другие задумки проектов. Очень сильный лоббизм, который проявляется и в контексте возобновлении отношений с Россией, необходимости экономических связей и т.д. И публичная дипломатия очень мощное орудие, если его вовремя и правильно использовать. Имеющиеся законы не сработают без использования публичной дипломатии и если не выяснить их и наше понимание этого вопроса в общем.

- Если представить себе такую картину, что в ЕС потребовали остановить строительство АЭС, имело бы это с вашей точки зрения какое-либо воздействие на Беларусь?

- Возможны несколько вариантов. В первую очередь, вопрос Островецкой АЭС должен стать центральным вопросом диалога ЕС и Беларуси. По моим сведениям, этот вопрос уже обсуждается, но является ли он решающим, с которого начинались бы последующие обсуждения, в этом я сомневаюсь. Если уж ставить вопрос, то Беларуси необходимы отношения с ЕС, необходимы не только в связи с экономикой. Лукашенко играет свою игру в этой области в смысле российского вектора, но если бы мы сформулировали такой критерий, что без этого (вопроса Островецкой АЭС — Прим.) не может быть нормальных, предметных отношений, то это порядком бы изменило все правила игры.