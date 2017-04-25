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Коллекционеры назвали лучшую банкноту года

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  • 25.04.2017, 18:37
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Фото: Reuters

В течение прошлого года в мире было выпущено 120 новых купюр.

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) назвало 50 швейцарских франков лучшей банкнотой 2016 года. В течение прошлого года в мире было выпущено 120 новых купюр, дизайн более половины из них был обновлен в достаточной степени для внесения их в число кандидатов, отмечается в сообщении IBNS.

Банкнота в 50 франков была первой новой купюрой, выпущенной Швейцарским национальным банком за последние 20 лет. В число претендентов на звание банкноты года в прошлом году входили также 1 тыс. мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и 5 фунтов стерлингов.

Банкнота года определяется путем голосования членов IBNS, которые изучают художественную ценность, цвет, контрастность и баланс, а также защищенность. Купюра должна быть впервые выпущена в обращение в течение последнего года, находиться в обращении и иметь художественные достоинства и/или инновационные методы защиты.

Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков IBNS была образована в 1961 году.


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