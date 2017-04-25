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Лавров назвал «ЛНР» Лаосской республикой

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  • 25.04.2017, 18:45
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Фото: RIA Novosti/Alexey Philippov

9 августа 2016 года Лавров уже называл террористическую организацию «ЛНР» Лаосской республикой.

Министр иностранных дел России страны-агрессора РФ Сергей Лавров сегодня, 25 апреля, снова оговорился и назвал пророссийских наемников в Донбассе представителями «Лаосской народной республики», передает liga.net.

Лавров сделал оговорку, подводя итоги переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

«Обменялись мнениями о том, как обеспечить беспристрастное объективное, транспарентное расследование. Господин Заньер, как генеральный секретарь ОБСЕ, будет предпринимать оперативные действия в этой связи», - сказал Лавров.

«Исходим из того, что в расследовании должны участвовать наряду со Специальной мониторинговой миссией (ОБСЕ - Прим.) и представители контактной группы и Совместный центр координации и контроля, о котором я упомянул, и власти Украины, и провозглашенной Лаосской… «Луганской народной республики», - сказал Лавров.

9 августа 2016 года Лавров уже называл террористическую организацию «ЛНР» Лаосской республикой.

«ДНР» и «ЛНР» - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.


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