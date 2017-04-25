Самолет правительства РФ затормозил на взлетной полосе из-за неполадок 25.04.2017, 19:20

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Самолет Ту-214 применил экстренное торможение при вылете из Омска из-за технических неполадок.

В кабине пилотов сработал сигнал «не закрыта дверь», передает «Радио Свобода».

Этим рейсом должны были вылететь в Москву министр культуры РФ Владимир Мединский, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов и еще несколько членов партии. Об этом сообщила находившаяся на борту журналист «Комсомольской правды» Елена Кривякина.

Не улетевший с нами в Москву министр культуры Владимир Мединский. Оставляем вещи в аэропорту pic.twitter.com/pCti6Zqzxf — Елена Кривякина (@ElenaKrivyakina) 25 апреля 2017 г.

Первый салон сломавшейся правительственной "тушки". Члены делегации перед вылетом успели поесть и сыграть в шахматы pic.twitter.com/rFrsOR3o7L — Елена Кривякина (@ElenaKrivyakina) 25 апреля 2017 г.

Чиновники и журналисты сопровождали премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в ходе рабочей поездки в Омск. Они вернутся в Москву другим бортом. Сам глава российского правительства уже улетел из Омска на правительственном Ил-96.