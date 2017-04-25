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Самолет правительства РФ затормозил на взлетной полосе из-за неполадок

  • 25.04.2017, 19:20
Архивное фото РИА Новости

Самолет Ту-214 применил экстренное торможение при вылете из Омска из-за технических неполадок.

В кабине пилотов сработал сигнал «не закрыта дверь», передает «Радио Свобода».

Этим рейсом должны были вылететь в Москву министр культуры РФ Владимир Мединский, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов и еще несколько членов партии. Об этом сообщила находившаяся на борту журналист «Комсомольской правды» Елена Кривякина.

Чиновники и журналисты сопровождали премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в ходе рабочей поездки в Омск. Они вернутся в Москву другим бортом. Сам глава российского правительства уже улетел из Омска на правительственном Ил-96.


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