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В ЕГУ завершился конкурс на должность ректора

  • 25.04.2017, 19:31

Должность ректора останется вакантной до конца 2017 года.

Конкурс на должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе был опубликован 22 ноября 2016 года. Международный конкурс был осуществлён при поддержке консалтингового агентства «Mercuri Urval» в Брюсселе и под эгидой Шведского агентства международного сотрудничества в области развития.

Комитет по отбору был сформирован из числа представителей администрации, Общего собрания соучредителей, Управляющего совета, Сената и студенческого сообщества университета. Были проведены шесть заседаний Комитета по отбору посредством телеконференций и очных встреч, сообщает ehu.lt.

7 марта во время очного заседания в Вильнюсе члены Комитета по отбору провели собеседования с 3 из 29 подавших заявки кандидатов. Один из претендентов был отобран в качестве финального кандидата и с ним были инициированы переговоры, однако договор не был заключен по обоюдному согласию.

Комитет по отбору пришёл к выводу, что на текущем этапе ни один подходящий кандидат не может быть назначен на должность Ректора. Комитет по отбору рекомендовал Общему собранию соучредителей и Управляющему совету перенести проведение Конкурса на вторую половину 2017 года.

Временно исполняющий обязанности Ректора Йорген Йоргенсен согласился продолжить работу на своей должности до конца 2017 года.


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