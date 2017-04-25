Отец Ле Пен разгромил ее предвыборную кампанию 25.04.2017, 19:37

Ле Пен-старший посоветовал своей дочери копировать Дональда Трампа.

Ультраправый ветеран французской политики Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предвыборную кампанию своей дочери, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен на фоне ее заявления о том, что она решила временно покинуть пост лидера крайне правой партии «Национальный фронт», которую основал ее отец. Своим решением Марин Ле Пен рассчитывает получить большую поддержку всех неопределившихся французов, как независимый кандидат, передает mk.ru.

Ле Пен-старший считает, что его дочь, чтобы одолеть в ходе решающей схватки во втором туре президентской гонки во Франции 7 мая обходящего ее центриста Эммануэля Макрона, должна брать пример с президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и вести себя в борьбе с политическими противниками более агрессивно и напористо, а также поддерживать этот высокий градус накала в выступлениях перед французскими избирателями.

«Я думаю, что её кампания была слишком непринужденной. Если бы я был на её месте, моя кампания была бы больше похожа на трамповскую: более открытая, очень агрессивная по отношению к тем, кто несет ответственность за упадок нашей страны, будь то левые или правые», — заявил Жан-Мари Ле Пен в интервью радио RTL.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что не контактирует со своим отцом и основателем ее партии.