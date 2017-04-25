Лукашенко перестраивает школу под сына Колю 17 Антон Ходасевич, «Независимая газета»

25.04.2017, 19:55

Беларусь ждет очередная реформа образования.

Правитель Беларуси потребовал упростить учебные программы в школах и вузах и сместить начало учебного дня на более поздний срок. В основе реформаторских идей Александра Лукашенко – наблюдение за тем, как учится его сын Коля.

Белорусскую систему образования и раньше лихорадило – профильные классы то убирают, то возвращают, ежегодно меняют условия централизованного тестирования, не так давно по требованию президента учеба в большинстве вузов уже была сокращена с пяти до четырех лет. Тогда Лукашенко заявил, что большинство общеразвивающих предметов типа философии никогда никому в жизни не понадобились.

Особенно активно идеями реформ в системе образования Александр Лукашенко начал делиться последние два года. Местные наблюдатели связывают это с тем, что его младший сын Николай, которому сейчас 13 лет, окончил начальную школу, перешел в среднюю и, вероятно, не справляется с нагрузкой. Сам Лукашенко дает повод связывать эти два фактора, поскольку приводит примеры из своей жизни: то рассказывает о сложных задачах в учебнике сына, то о том, как тяжело ему (Коле) вставать в половине седьмого, чтобы идти в школу к восьми часам утра.

Выступая на прошлой неделе с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко отдал очередные указания: учебные программы, в том числе в вузах, нужно еще больше сократить и приблизить к практике, школьные программы – упростить, учебники написать новые уже к началу следующего учебного года. «Несмотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями, в полной мере вопросы до сих пор не решены», – возмущался диктатор. «Усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школе, …мы отталкиваем детей от того, чтобы получать знания. Дети начинают бояться», – пояснил правитель причины обеспокоенности. По его словам, дети так загружены в школе, что у них нет времени ни на что другое. «Дети во что превратились? Почему они у нас стали горбатыми, сколиоз, склероз и прочее в 15–17 лет. Мы их угробили. Они лишний вес имеют. Им некогда заниматься спортом, музыкой, изобразительным искусством», – возмущался Лукашенко, констатируя, что «мы выпускаем инвалидов».

Уже второй раз правитель Беларуси поднял вопрос о переносе начала занятий в школе с 8 утра на 9. Этот вопрос уже дискутировался с его подачи ранее. Общественность категорически выступила против. Родители учеников начальных классов, которых нужно водить в школу, просто «взвыли», ведь тогда они сами на работу попадут только к 10. Да и школы, в которых дети учатся в две смены, в этом случае не смогут составить расписание так, чтобы ученики второй смены возвращались домой не поздно ночью. Видимо, чиновники Минобразования хотели «спустить вопрос на тормозах» и не ломать жизнь школьникам и их родителям. Однако, судя по всему, не получится. «В этом вопросе необходимо разобраться, начинать учебу в школе в 9 часов утра и не смотреть на то, что многим родителям надо раньше на работу», – предупредил президент. Из его слов следовало, что его сын Коля «спит на уроках», но дома раньше 11 вечера спать не ложится.

На форумах в Интернете белорусы пишут, что было бы, пожалуй, лучше просто поменять расписание в школе, где учится Коля Лукашенко, а не будоражить всю страну. Министр образования коммунист Игорь Карпенко также попросил журналистов не муссировать пока этот вопрос и «не будоражить родителей». Министерство намерено предложить индивидуальный график разным школам в зависимости от загрузки. Пообещал министр, что они «ускорятся» и с написанием учебников, хотя ранее предполагалось, что постепенно их будут корректировать до 2020 года.

Местные эксперты, к слову, тоже системой образования и программами обучения страны недовольны. Правда, вызвано это другими факторами. Они считают, что программы во многом устарели и из-за этого система образования отстала от жизни: в вузах работают пожилые педагоги, которые знают зачастую меньше, чем их студенты, «сидящие в Интернете». Кроме того, в школе слишком много идеологии и мало свободы.

В прошлом году Беларусь подписала «дорожную карту» присоединения к Болонскому процессу. Эксперты уверены, что присоединение к болонским принципам как раз та реформа, которая нужна белорусской высшей школе: она бы стала гибче и подстраивалась бы под требования времени и работодателей.

Предложение Лукашенко сократить еще больше учебу в вузе и увеличить долю практики тоже вроде продиктовано заботой о нуждах работодателя. «Если мы за три года можем подготовить специалиста, то давайте готовить за три года и доучивать четвертый на производстве, пусть он там проходит специализацию. Надо вернуться еще раз к этому вопросу. Учеба и производство. Два часа в аудитории, потом поехали в поле, к станку – два или три часа там, интереснее будет учиться», – таким видится высшее образование белорусскому правителю.

Нынешней власти не нужны люди, которые думают, ей нужны «винтики», выполняющие определенный набор функций, сокрушаются местные аналитики.

Антон Ходасевич, «Независимая газета»