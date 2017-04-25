Ответственность за теракт в Петербурге взяли исламисты 5 25.04.2017, 20:10

Отмечается, что «Батальон» был создан после «российской интервенции» в Сирии.

Ответственность за теракт взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка.

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на SITE.

Проект добавляет, что боевики пригрозили новыми терактами. РБК уточняет название группировки – «Катиба аль-Имам Шамиль» («Батальон имама Шамиля»), о ней ничего не известно.

Как передает Reuters, «Катиба аль-Имам Шамиль» утверждает, что действовала по указанию лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. В заявлении группировки теракт в Петербурге назван ответом на вмешательство России в дела Сирии и Ливии, а также Чечни.

Отмечается, что «Батальон» был создан после «российской интервенции» в Сирии. Как говорится в заявлении, группировку назвали в честь «чеченского командира, убитого российскими спецслужбами в Ингушетии в 2006 году».

«Коммерсантъ» и «Газета.Ru» писали о возможной причастности к взрыву в петербургском метро организации «Таухид валь-Джихад».

В начале 2017 года она объединилась с «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на основе «Фронта ан-Нусры», который считался сирийским крылом «Аль-Каиды». В 2016 году группировка открестилась от «Аль-Каиды» и переименовалась.

Как писала «Газета.Ru», предполагаемым заказчиком петербургского теракта стал лидер«Таухид валь-Джихад» Абу Салах аль-Узбеки (Сирожиддин Мухтаров). По информации издания, его разыскивает Интерпол, боевика обвиняют в организации атаки на китайское посольство в Бишкеке.

Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля. Погибли 16 человек, в том числе возможный исполнитель теракта. Кроме него и предполагаемого заказчика в деле фигурируют еще 8 человек, их арестовали 7 апреля.