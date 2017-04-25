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Милиция испугалась бело-красно-белого флага в окне дома

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  • 25.04.2017, 20:14

В окне квартиры напротив здания МВД минчанин Сергей Манкевич вывесил национальный флаг.

Это заинтересовало сотрудников милиции, которые с утра 25 апреля пытались попасть в квартиру.

Как все было, «Белсату» рассказала гражданская жена Сергея Манкевича Ирина Шашко:

«Человек в окне своей квартиры вывесил бело-красно-белый флаг, а окна выходят на здание МВД. Это произошло, скорее всего, вчера вечером, я так понимаю, потому что сегодня в 8 утра уже стояли милиционеры. Он никого не пускал в квартиру, я приехала, приехал его родной брат и мы просто зашли в квартиру. Они сказали, что его забирают, он подпишет какой-то протокол не за флаг, а за то, что поступил сигнал, что в квартире был шум. Но я не думаю, что так было, потому что он не из тех, кто пьянствует, кто будет шуметь. Я предупредила милиционеров, что он серьезно болен».

Сергея Манкевича увезли в Московское РОВД столицы.


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