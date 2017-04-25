Что происходит с минским «Динамо»? 1 Вадим Кнырко, «Трибуна»

25.04.2017, 20:35

Самый главный вопрос по хоккейному «Динамо» сейчас звучит так: какую команду мы увидим в новом сезоне?

Что-то мы все увлеклись национальной и юниорской сборными. Настолько увлеклись, что на другие дела изрядно подзабили. Например, на минское «Динамо». «Зубры» проиграли в плей-офф «Локомотиву», закрыли сезон – и все. А тем временем заканчивается апрель, май уж близко – самая жаркая межсезонная пора.

Самый главный вопрос по «Динамо» сейчас звучит так: какую команду мы увидим в новом сезоне? То, что мы наблюдали в сезоне-2016/17, определенно радовало глаз – и не хотелось бы все это терять в один миг. Но досконально о трансформации минчан пока ничего неизвестно.

Прямо сейчас контракты на следующий сезон имеют всего 9 хоккеистов: вратарь Лаланд, защитники Лисовец, Коробов и Хенкель, нападающие Клинкхаммер, Степанов, Эллисон, Матерухин и Павлович. В общем-то, определенный костяк, вокруг которого можно вылепить что-то боеспособное, имеется. Но кроме костяка ничего больше и не имеется.

Из других команд новости о переподписаниях старых игроков и подписаниях новых начали просачиваться в СМИ уже с конца марта. А с приближением мая количество таких новостей только увеличивается. По «Динамо» – тишина. Сразу после сезона руководители «зубров» заявили, что со всеми игроками будут проведены беседы. И, насколько известно, беседы велись. Но каких-то конкретных слов в адрес тех, кто прямо сейчас на следующий сезон контракта не имеет, сказано не было. Более того, опять же по нашей информации, переговоры по новым соглашениям не начаты до сих пор. И если по белорусам беспокоиться особо не стоит (им даже квалификационное предложение можно не делать – кто их уведет?), то с нужными легионерами поговорить стоило бы. Или из прошлогодних никто не нужен?

Почему «Динамо» не торопится с подписаниями? Тут есть несколько вариантов. И каждый со своим сценарием. Первый – очень здоровский. У руководителей «зубров» все-таки все на мази и даже есть определенные негласные договоренности с кем-то (что-то конкретное нельзя сообщать до начала мая по регламенту). Но, если честно, этот вариант маловероятен. И об этом ниже.

Второй – у «Динамо» очень хладнокровные руководители, которые полагаются на «послемировой» месяц. В прошлом году селекцию спортивному менеджменту клуба помогал проводить непосредственно главный тренер. И тогда все важные подписания были сделаны в июне. Сейчас Крэйг Вудкрофт, как и в прошлом году, занят в сборной. И, возможно, на клуб ему отвлекаться и времени-то нет.

Третий вариант – у «Динамо» проблемы с финансами. Почему вообще могли появиться сложности с деньгами? Да много почему. Во-первых, ситуация в стране такая, что сегодня рубли могут быть, а завтра резко пропасть. Во-вторых, в прошедшем сезоне динамовцы вели достаточно агрессивную трансферную политику, которая в условиях четко прописанного бюджета могла негативно сказаться на экономической составляющей.

Давайте вспомним, что происходило с «зубрами». Разрывались контракты с Крайчеком, Лингле, Бэйленом – всем нужно было выплатить что-то в качестве неустойки. Уже в ходе сезона в команду пришли Граборенко, Стась и Китаров – определенные расходы наверняка возникли. Но ведь и на этом не все – перед Новым годом были подписаны два легионера (речь о Палушае с Петтерссоном), на которых тоже нужно было изыскивать.

От этого всего или нет, но в клубе действительно случились проблемы по финансовой части. Насколько известно нам, хоккеистам должны не только премиальные за выход в плей-офф, но и часть зарплаты. Суммы задолженностей не запредельные, как было в «Словане» в прошедшем сезоне, но должки имеются.

Четвертый вариант – в Минске ждут окончания чемпионата мира и реакции на выступление сборной Александра Лукашенко. В своем обращении к парламенту и народу правитель был настроен к спорту совсем не радушно. В том числе к хоккею. От реакции и действий этого человека зависит, в том числе, и минское «Динамо». А для того, чтобы предлагать потенциальным новичкам определенные условия, клуб должен обладать какой-никакой уверенностью, что эти условия можно действительно предложить. Возможно, такой уверенности сейчас нет из-за того, что президент думает сам, что делать с «позорной» сферой. И речь сейчас не только о хоккее или «Динамо», а обо всем спорте.

Наконец, пятый вариант торможения трансферной кампании – смены в руководстве. Неожиданно по весне в клубе сменился человек, ответственный за селекцию и спортивные результаты. Неизвестно, как сильно влиял на эту самую селекцию Павел Бурба, но второй его год в клубе вышел весьма удачным. И на послесезонной пресс-конференции Бурба уверенно отвечал на вопросы, касавшиеся будущего клуба. По его реакции нельзя было угадать, что функционер собирается делать ноги из клуба. Но Бурба ушел. Ушел сам. Почему? Предложили более хорошую работу? Возможно, но вряд ли в хоккее. Начались проблемы внутри клуба? Вариант очень даже реальный (смотри пункт третий).

Теперь за спортивную составляющую отвечать будет Сергей Опимах. Фамилия известная в узких хоккейных кругах, но не шибко известная в массах, несмотря на то, что в 2014-м этот человек уже успел поработать спортивным директором «зубров». Тогда Опимах был назначен на должность после увольнения Олега Иванова. Фактически Сергей Николаевич был временщиком – до назначения на пост генменеджера Владимира Бережкова. Но, к слову, подписывать игроков на новый сезон начал именно Опимах – об этом в интервью рассказывал агент экс-«зубров» Чичу и Веске.

Очень хорошую характеристику новому заместителю гендиректора «Динамо» дал три года назад Владимир Бережков: «Опимах – весьма известный в хоккейных кругах человек с одним серьезным недостатком – чересчур скромен, есть собственная недооценка, привык к роли второго плана. Это ученик Саши Лещика, бывшего генсека ФХРБ, который сейчас проживает в Канаде и руководит олимпийскими турнирами. В «Динамо» Сергей со дня основания клуба, хорошо знает английский и людей, которые на нем разговаривают. Аккуратен, порядочен, коммуникабелен, грамотно ведет дела».

К слову, трансферными делами клуба Опимах занимался и при Бурбе, что сам динамовский экс-управленец отмечал в интервью. Вообще же Сергей Николаевич поработал в клубе на самых разных должностях – от тренера-администратора и помощника генменеджера до вот теперь заместителя генерального директора, а еще во время работы в ФХБ ездил на МЧМ в качестве генменеджера сборной.

– Этот специалист давно трудится в «Динамо», накопил большой опыт, и хотя он никогда не был на первых ролях, но выполнял большой объем работы, не заметный широкой публике, – так охарактеризовал своего зама Анатолий Курилец. – У меня нет сомнений, что он достойно справится с поставленными задачами. В круг обязанностей Сергея Николаевича будут входить спортивные вопросы, формирование команды на следующий сезон. Он должен будет оказать квалифицированную помощь тренерскому штабу в подборе игроков.

Вот такая песня получается. Нам же известно, что Опимах – человек достаточно скрытный. Мы пытались выйти с ним на контакт, когда его назначали спортивным директором три года назад, но все попытки сделать интервью или хотя бы взять комментарий на тренировке были тщетными. Из разговора же со знакомыми агентами удалось лишь узнать, что Опимах действительно участвовал в переговорах и с ним обсуждались «не самые значительные мелочи по контрактам».

Еще один момент, который напрягает, отсутствие реакции от верхушки клуба. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич в последний раз высказывался о клубе, за которым «наблюдает», перед началом плей-офф – когда обещал изыскать средства на вознаграждение хоккеистов. И после этого все. Ни вам реакции на вылет от «Локомотива», ни общего резюме по сезону, ни новости о проведенных заседаниях набсовета – полная глушь. А, кстати, проводились ли заседания эти?

В общем, все как-то так. Вновь скомкано и непонятно. Как бы в этих условиях следующий сезон не скомкать.

Вадим Кнырко, «Трибуна»