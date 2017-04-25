Лукашенко уволил Рыженкова с поста первого вице-президента НОКа 9 25.04.2017, 21:30

Максим Рыженков

На место Рыженкова правитель назначит «друга» из своей хоккейной команды.

Первый замглавы администрации правителя Максим Рыженков покидает кресло первого вице-президента НОКа, которое он занял в конце 2014 года.

По сведениям «Прессбола», ему на смену придет 45-летний Андрей Асташевич — многолетний директор РЦОП «Раубичи», также известный по регулярным выступлениям за хоккейную команду Александра Лукашенко.

Асташкевич отказался комментировать грядущие изменения в профессиональной карьере, посоветовав дождаться официальных решений.