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Лукашенко уволил Рыженкова с поста первого вице-президента НОКа

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  • 25.04.2017, 21:30
Максим Рыженков

На место Рыженкова правитель назначит «друга» из своей хоккейной команды.

Первый замглавы администрации правителя Максим Рыженков покидает кресло первого вице-президента НОКа, которое он занял в конце 2014 года.

По сведениям «Прессбола», ему на смену придет 45-летний Андрей Асташевич — многолетний директор РЦОП «Раубичи», также известный по регулярным выступлениям за хоккейную команду Александра Лукашенко.

Асташкевич отказался комментировать грядущие изменения в профессиональной карьере, посоветовав дождаться официальных решений.


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