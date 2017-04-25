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Трамп решил отложить строительство стены на границе с Мексикой

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  • 25.04.2017, 22:13

Президент США также заявил, что не откажется от планов строительства стены.

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что он будто бы похоронил проект стены на американо-мексиканской границе, но выразил готовность выдержать пауз, перед тем, как просить на нее средства из федерального бюджета.

«Не дайте фейковым СМИ навесить вам лапшу на уши, будто бы я изменил свое мнение о стене. Она будет построена и остановит наркотики, торговлю людьми, и т.п.», - написал президент США в своем «Твиттере».

Демократы в Конгрессе пообещали заблокировать возможный запрос на финансирование этого проекта, поскольку стоимость заградительных конструкций оценивается в миллиарды долларов.

Если Трамп и конгресс до пятницы - сотого дня, когда президент будет в должности - не согласуют планы по тратам из федерального бюджета, правительство США временно прекратит работу.

Президент уже несколько раз менял свою оценку стоимости проекта. Одна из озвученных им сумм - 10 млрд долларов.

При этом Трамп допустил, что в некоторых местах вместо «великой стены» можно будет обойтись и забором.

По данным аналитиков, стоимость стены может втрое превышать оценочные выкладки Трампа.

Граница между двумя странами имеет протяженность около 3100 километров и проходит по самым разнообразным ландшафтам.


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