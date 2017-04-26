США направили в Эстонию новейшие истребители F-35 26.04.2017, 7:36

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Руководство американских ВВС связывает это с необходимостью поддерживать стабильность в регионе.

ВВС США впервые направили два истребителя F-35 в Эстонию, которая имеет общую границу с Россией протяженностью около 320 километров, сообщает «Голос Америки».

«Данное развертывание было запланировано некоторое время назад. Оно никак не связано с текущими событиями и проводилось в тесной координации с эстонскими союзниками», – говорится в заявлении американских ВВС, опубликованном во вторник.

«Это позволит задействовать истребители F-35A в ознакомительных занятиях по освоению новой техники на Европейском театре и одновременно заверить союзников и партнеров в приверженности США делу мира и стабильности в регионе», – отмечается в документе.

Однако развертывание происходит в период усиления напряженности в отношениях с Россией после ракетного удара США против сил союзника Москвы – президента Сирии Башара Асада.

Ранее в этом месяце ВВС США анонсировали предстоящее развертывание истребителей F-35 в Европе в рамках Европейской инициативы по заверению (ЕИЗ) – программы, направленной на то, чтобы успокоить союзников, опасающихся российской агрессии после ее аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

Однако о появлении истребителей в Эстонии заранее не объявлялось.

Отправка F-35 в соседнюю страну, скорее всего, вызовет раздражение у России. Ранее Москва резко осуждала мероприятия в рамках ЕИЗ, например, развертывание американской бронетанковой бригады в Польше в январе этого года, заявляя, что они представляют угрозу ее безопасности.

В сообщении ВВС США говорится, что истребители останутся в Эстонии «на короткий период», после чего вернутся на базу Королевских ВВС Лейкенхит в Англии.

«Развертывание максимизирует возможности профессиональной подготовки с нашими союзниками и партнерами и послужит наглядной демонстрацией решимости США поддерживать меры НАТО по заверению», – говорится в заявлении ВВС.

«Появление в Европе новейшего истребителя, оснащенного самыми современными системами, поможет альянсу поддерживать фундаментальные суверенные права всех стран», – заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, выступая на церемонии на авиабазе Эмари, куда прибыли истребители США.