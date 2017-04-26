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Покупки в Польше стали для белорусов еще выгоднее

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  • 26.04.2017, 7:42
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Теперь НДС будет возвращаться при покупке минимум на 200 злотых.

С 1 июня 200 вместо 300 злотых должен потратить иностранец в Польше, чтобы иметь возможность подать заявление на возврат НДС. Министерство финансов опубликовало проект постановления, которое снижает минимальную стоимость покупок и дает право на возврат НДС, сообщает «Польское радио».

Причина? После увеличения минимальной суммы до 300 злотых в прошлом году сократился оборот малых, семейных предприятий, участвующих в системе TAX FREE, пояснил Минфин. Новое постановление вступит в силу 1 июня 2017 года.

С июня, чтобы подать заявку на возврат налога НДС, путешественник должен иметь с собой квитанцию минимум на 200 злотых.

Директивы Евросоюза определяют, что возврат налога может применяться для иностранца, который потратит в ЕС 175 евро или эквивалент этой суммы в национальной валюте. Тем не менее, государства-члены имеют возможность снизить эту сумму. И этой возможностью пользуется Польша.


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