Дым от пожара на могилевском заводе накрывал полгорода 3 26.04.2017, 7:52

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Фото Никиты Настальского из группы «МОГИЛЕВ Live»

Спасатели почти три часа тушили серьезный пожар в Могилеве: горели отходы резины.

В Могилеве вчера случился серьезный пожар. Около 19.20 произошло возгорание на территории бывшего регенераторного завода. На тушение выехали сразу 8 пожарных расчетов, сообщил tut.by помощник начальника Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский. Ближе к десяти вечера пламя удалось ликвидировать.

Фото со страницы Александра Александрова из соцсети «Вконтакте»

Пожар происходил на площадке хранения резинотехнических отходов в районе улицы Челюскинцев, уточнил Вадим Врублевский. Для борьбы с огнем МЧС постоянно наращивало силы.

К девяти часам вечера пожар был локализован. Резинотехнические отходы горели на площади примерно в 800 квадратных метров. С пламенем боролись 14 подразделений МЧС и пожарный поезд. На площадке для хранения отходов резины в Могилеве работали более 50 спасателей.

К десяти часам вечера пожар удалось ликвидировать. Причину возгорания установят специалисты.

Бывший регенераторный завод в Могилеве производил и продавал резину, резиновые смеси, крошку и вторичный каучук. Сейчас на его территории находятся несколько предприятий.