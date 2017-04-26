На встречу с Путиным принесли соленые огурцы 5 26.04.2017, 7:57

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Правителя РФ удивило, что к огурцам больше ничего не было.

Президент России Владимир Путин во время поездки в Ярославскую область встретился с представителями деловых кругов региона. Учредитель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров рассказал об интересе зарубежной прессы и даже иностранных послов к их деятельности, а также о засолке огурцов в огуречных ямах.

Жаров добавил, что привез с собой соленые огурцы, пишет mk.ru.

«К огурцам больше ничего?» - улыбнулся в ответ Путин. Соленые огурцы традиционно являются одной из закусок, которые подают к водке.

Глава государства также поинтересовался у Жарова, нет ли у того вопросов. «Нет», - ответил учредитель «Вятского», снова рассмешив президента.