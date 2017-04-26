Разработанного в Минске конкурента Uber покупают за $250 миллионов 26.04.2017, 8:11

Такси-стартап Juno стал вторым успешным проектом создателя Viber Игоря Магазинника.

Глобальный онлайн-сервис по заказу такси Gett покупает Juno, стартап сооснователей Viber с центром разработки в Минске, за $250 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на «многочисленные источники» (перевод – dev.by).

Злева направа: Тальна Марка, Аляксей Мінкевіч і Ігар Магазіннік.

Фота: Андрэй Давыдчык, dev.by

Сообщается, что ни одна из сторон не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию. При этом один из источников TechCrunch сообщил, что сделка находится на продвинутой стадии.

По оценке издания, объединив силы, Gett и Juno потеснят Lyft в борьбе за второе место после Uber (работает в 579 городах, оценочная капитализация — свыше $60 млрд) на рынке онлайн-сервисов по заказу такси — в первую очередь в Нью-Йорке, но также и в целом в США.

Ігар Магазіннік. Фота Сяргея Гудзіліна.

Созданный в Израиле Gett доступен в более чем 100 городах по всему миру, включая Лондон, Москву и Нью-Йорк. Бизнес-опцию Gett for Business используют более 6000 корпораций. Компания привлекла $640 млн венчурного финансирования, в том числе $300 млн от Volkswagen Group, и вошла в «Toп-15 быстрорастущих компаний» от Forbes.

Создатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко основали Juno через год после продажи мессенджера с дев-центром в Беларуси японской корпорации Rakuten за $900 млн. С момента запуска в Нью-Йорке менее года назад Juno быстро завоевал определенную долю локального рынка (28,5 тысяч поездок в день в феврале 2017-го) и репутацию одного их лучших в своем классе с точки зрения отношения к водителям (всего 10% комиссии плюс опционы на акции для водителей).

«Создать каршеринговую компанию непросто. Существует много предварительных издержек и сложностей — откровенно говоря, гораздо больше, чем мы предполагали вначале. Но в то же время, все еще не поздно. Тот факт, что мы смогли сразу же захватить долю на самом конкурентном рынке в мире, является свидетельством этому», — сказал в недавнем интервью Yahoo Finance Тальмон Марко.

Летом 2016-го стартап привлек инвестиции в А-раунде от венчурного фонда Empire Angels — в пределах $30 млн, по данным TechCrunch.

За год работы штат минского офиса разработки Juno — Juno Lab — превысил 80 человек. В интервью dev.by Марко так объяснял причину открытия представительства в Беларуси:

«Есть одна вещь, которую я четко понял за время работы в Беларуси: центр разработки здесь — это очень хорошая идея. Мы абсолютно не обязаны строить новую компанию именно здесь и не давали обещаний в духе Шварценеггера: I’ll be back. Но мы нашли здесь разработчиков высочайшего класса — как профессионально, так и чисто по-человечески».

Директор Juno Lab Алексей Минкевич назвал это решение экономически обоснованным.