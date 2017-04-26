Разработанного в Минске конкурента Uber покупают за $250 миллионов
- 26.04.2017, 8:11
Такси-стартап Juno стал вторым успешным проектом создателя Viber Игоря Магазинника.
Глобальный онлайн-сервис по заказу такси Gett покупает Juno, стартап сооснователей Viber с центром разработки в Минске, за $250 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на «многочисленные источники» (перевод – dev.by).
Сообщается, что ни одна из сторон не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию. При этом один из источников TechCrunch сообщил, что сделка находится на продвинутой стадии.
По оценке издания, объединив силы, Gett и Juno потеснят Lyft в борьбе за второе место после Uber (работает в 579 городах, оценочная капитализация — свыше $60 млрд) на рынке онлайн-сервисов по заказу такси — в первую очередь в Нью-Йорке, но также и в целом в США.
Созданный в Израиле Gett доступен в более чем 100 городах по всему миру, включая Лондон, Москву и Нью-Йорк. Бизнес-опцию Gett for Business используют более 6000 корпораций. Компания привлекла $640 млн венчурного финансирования, в том числе $300 млн от Volkswagen Group, и вошла в «Toп-15 быстрорастущих компаний» от Forbes.
Создатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко основали Juno через год после продажи мессенджера с дев-центром в Беларуси японской корпорации Rakuten за $900 млн. С момента запуска в Нью-Йорке менее года назад Juno быстро завоевал определенную долю локального рынка (28,5 тысяч поездок в день в феврале 2017-го) и репутацию одного их лучших в своем классе с точки зрения отношения к водителям (всего 10% комиссии плюс опционы на акции для водителей).
«Создать каршеринговую компанию непросто. Существует много предварительных издержек и сложностей — откровенно говоря, гораздо больше, чем мы предполагали вначале. Но в то же время, все еще не поздно. Тот факт, что мы смогли сразу же захватить долю на самом конкурентном рынке в мире, является свидетельством этому», — сказал в недавнем интервью Yahoo Finance Тальмон Марко.
Летом 2016-го стартап привлек инвестиции в А-раунде от венчурного фонда Empire Angels — в пределах $30 млн, по данным TechCrunch.
За год работы штат минского офиса разработки Juno — Juno Lab — превысил 80 человек. В интервью dev.by Марко так объяснял причину открытия представительства в Беларуси:
«Есть одна вещь, которую я четко понял за время работы в Беларуси: центр разработки здесь — это очень хорошая идея. Мы абсолютно не обязаны строить новую компанию именно здесь и не давали обещаний в духе Шварценеггера: I’ll be back. Но мы нашли здесь разработчиков высочайшего класса — как профессионально, так и чисто по-человечески».
Директор Juno Lab Алексей Минкевич назвал это решение экономически обоснованным.