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Эрдоган: Асад должен уйти

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  • 26.04.2017, 8:22
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: REUTERS/Umit Bektas

Пока диктатор у власти, сирийский конфликт не может быть разрешен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству «Рейтер», что пока президент Сирии Башар Асад остается во главе страны, разрешения сирийского конфликта быть не может, сообщает РИА «Новости».

«Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение», — заявил Эрдоган. По его словам, «до тех пор, пока Асад остается у власти, не может быть создано решения».

Кроме того Эрдоган отметил, что сейчас «президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии». По его словам, «мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение».

«Асад убил сотни тысяч человек и в моей стране находится 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, и сейчас около 1 миллиона беженцев в Иордании, и эти люди покинули бежали из своих родных стран», — также отметил Эрдоган. По его словам, Асад является основной причиной этого и в связи с этим нужно позволить сирийскому народу выбрать их лидера. Как отмечает агентство, Эрдоган убежден, что существует большое число альтернатив Асаду.


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