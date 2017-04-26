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«Хлопок – и автобус в кювете»

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  • 26.04.2017, 8:49
ФОТО: JAROSŁAW KOSMATKA/DZIENNIK ŁÓDZK

Вернувшиеся домой белорусы рассказали подробности о ДТП под Варшавой.

Автобус с пострадавшими в аварии под Варшавой белорусами приехал в Гродно 26 апреля около 4 часов утра. Домой вернулись 33 пассажира и оба водителя, еще восемь человек остались в польских больницах, они приедут в ближайшие дни. Прибывших встречали родственники и директор ЗАО «ГродноТоргСервис» Владимир Сычевский. Большинство пассажиров попавшего в ДТП автобуса — сотрудники этой фирмы, пишет tut.by.

Люди возвращались с корпоративной экскурсии в Прагу, которую заказали специально к длинным выходным. Автобус съехал в кювет и перевернулся на бок около 3.30 утра на участке дороги между Лодзью и Варшавой.

«Выбирались через переднее стекло и через верхний люк — это запомнилось больше всего», — вспоминает один из участников поездки Александр Громов, заместитель заведующего вещевого рынка ЗАО «ГродноТоргСервис». По его словам, польская сторона старалась помочь во всем — раненых доставили в больницы, в том числе и по воздуху, каждый прошел томографию даже при малейших подозрениях на травму.

Обратную дорогу на автобусе, который специально приехал за людьми из Гродно, он оценивает очень хорошо. «У тех, кто остался в Польше, травмы не угрожают жизни. Завтра или послезавтра все будут дома — для них тоже организуют транспорт. Нет травм, которые не предполагают транспортировки», — рассказал Громов.

Польская сторона возбудила уголовное дело по факту ДТП, проходит расследование, в рамках которого полицейские опросили всех пассажиров. Перевернувшийся автобус исследуют эксперты.

Хлопок — и автобус в кювете

«Окажем прежде всего моральную поддержку, — говорит директор «ГродноТоргСервис» Владимир Сычевский. — Мы постоянно на связи с начальником областного здравоохранения. Если потребуются дополнительные консультации — их людям окажут, чтобы в максимально короткие сроки они вернулись к работе, смогли отойти от стресса».

По его словам, с туристической компанией, которая организовала экскурсию, фирма работает не впервые, предыдущий опыт сотрудничества — позитивный. Также нет вопросов по поводу страховок — материальное возмещение будет реализовано для всех, кому оно необходимо.

С группой в поездке была директор туристического агентства «Дон Кихот» Светлана Екимова. Хотя она сидела в самом начале автобуса, о моменте аварии вспоминает немного: «Все в этот момент спали, авария была неожиданной. Люди помнят только хлопок и то, как автобус оказался в кювете».

По словам Светланы, польские спасатели среагировали очень быстро и слаженно: выдали людям термоодеяла, поставили обогреваемую палатку. В течение полутора часов приехал автобус, который доставил группу в местную службу спасения, где было организовано горячее питание.

«Самое важное для нас, что в течение дня была организована информационная поддержка: мы знали, что происходит с теми, кто попал в больницы. Нам регулярно звонили родственники, представители белорусского консульства, МЧС — мы могли дать информацию о каждом пострадавшем», — рассказывает Светлана.


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