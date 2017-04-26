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Максим Рыженков: Люди обязаны являться в сборную

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  • 26.04.2017, 8:55
Максим Рыженков

Две белорусские баскетболистки так и не объяснили уважительных причин своего неприезда.

Председатель баскетбольной федерации Максим Рыженков в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5» коснулся темы вероятного неприезда в расположение национальной сборной двух ключевых игроков — Анастасии Веремеенко и Елены Левченко.

«Все спортсмены должны понимать, что, если они состоят в штате национальной команды и в течение года получают финансирование, используя этот статус и для «продвижения» в клубах, то обязаны по зову являться в расположение сборной. Естественно, федерация идет навстречу, когда существует уважительная причина для отказа. Тем не менее мне никто такую причину не обозначал. Впрочем, разговоры вокруг этого одно, а решение вопроса — другое. Повторюсь: бывают особые обстоятельства, но люди обязаны появиться в команде, принять участие в сборах и соревнованиях вроде турнира памяти Халипского. Разговаривал ли я с Веремеенко и Левченко? С Настей не общался. С Леной же состоялся короткий разговор общего порядка. В общем, пока не о чем говорить», - цитирует Рыженкова pressball.by.


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