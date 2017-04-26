закрыть
26 апреля 2017, среда, 13:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Ельске напали на чернобыльского ликвидатора

7
  • 26.04.2017, 9:31
  • 10,013
Фото: svaboda.org

Активист международной организации ликвидаторов приехал из Калинковичей в Ельск, чтобы навестить старенькую мать.

Чтобы остановить кровь, медики районной больницы в Ельске зашили изнутри разбитую верхнюю губу чернобыльскому ликвидатору, инвалиду II группы Василию Силиверсту, сообщает «Радыё Свабода».

«В Ельск я приехал из Калинковичей, чтобы посетить старенькую мать, - рассказал Василий Силиверст. - Собрался уже уезжать. По пути на вокзал зашел в продуктовый магазин, стал в очередь. И тут к продавцу подбегает без очереди мужчина лет около сорока. Я сделал замечание - как же так? Спрашивает: «А ты кто такой?» Отвечаю: «Чернобыльский ликвидатор, инвалид». Ну, тут незнакомец и начал драку».

Силиверст добавляет, что как только пришел в себя, вызвал милицию. Написал заявление, что нападение не случайно. Это специальная провокация накануне очередной годовщины катастрофы на ЧАЭС и «Чернобыльского шляха» в Минске.

В этом году Василия Силиверста выбрали заместителем председателя международной организации «Союз Чернобыль - Беларусь», зарегистрированной в Украине.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии