В Ельске напали на чернобыльского ликвидатора 7 26.04.2017, 9:31

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Фото: svaboda.org

Активист международной организации ликвидаторов приехал из Калинковичей в Ельск, чтобы навестить старенькую мать.

Чтобы остановить кровь, медики районной больницы в Ельске зашили изнутри разбитую верхнюю губу чернобыльскому ликвидатору, инвалиду II группы Василию Силиверсту, сообщает «Радыё Свабода».

«В Ельск я приехал из Калинковичей, чтобы посетить старенькую мать, - рассказал Василий Силиверст. - Собрался уже уезжать. По пути на вокзал зашел в продуктовый магазин, стал в очередь. И тут к продавцу подбегает без очереди мужчина лет около сорока. Я сделал замечание - как же так? Спрашивает: «А ты кто такой?» Отвечаю: «Чернобыльский ликвидатор, инвалид». Ну, тут незнакомец и начал драку».

Силиверст добавляет, что как только пришел в себя, вызвал милицию. Написал заявление, что нападение не случайно. Это специальная провокация накануне очередной годовщины катастрофы на ЧАЭС и «Чернобыльского шляха» в Минске.

В этом году Василия Силиверста выбрали заместителем председателя международной организации «Союз Чернобыль - Беларусь», зарегистрированной в Украине.