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Фотофакт: Крабы заполонили Кубу

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  • 26.04.2017, 9:40
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Природное шоу под названием «сезон крабов» каждый год привлекает на остров множество туристов.

Каждый год в апреле на Кубе наступает «сезон крабов» — первый этап миграции красного краба, когда особи женского и мужского пола встречаются вместе. На время миграции крабов на Кубе действуют ограничения для транспорта, владельцы которого должны передвигаться с осторожностью, поскольку под колеса могут попасть сразу сотни ракообразных, пишет gazeta.ru.

Завершающим этапом мероприятия становится поход самок к морю, они откладывают икру и возвращаются назад в лес. Тысячи красных, пурпурных и алых крабов покидают свои пещеры и неспешно направляются к морю. Это природное шоу каждый год привлекает множество туристов.


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