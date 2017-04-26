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YouTube перевели на белорусский язык

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  • 26.04.2017, 9:59
  • 2,900

При выборе языка на сайте изменится только интерфейс, описания и комментарии к видео не переводятся.

Об этом сообщает intex-press.by.

YouTube — это видеохостинговая компания, которая предоставляет пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями.

Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.


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