YouTube перевели на белорусский язык 7 26.04.2017, 9:59

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При выборе языка на сайте изменится только интерфейс, описания и комментарии к видео не переводятся.

Об этом сообщает intex-press.by.

YouTube — это видеохостинговая компания, которая предоставляет пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями.

Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.