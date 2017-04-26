В Минске Ананич изобразили в виде телепузика

В Минске Ананич изобразили в виде телепузика24
- 26.04.2017, 10:15
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Граффити появилось недалеко от станции метро «Фрунзенская».
Неизвестные уличные художники продолжают клеить по городу наклейки чиновников - содержание картинок высмеивает склонности или слова конкретных лиц.
Так, ранее на таких наклейках уже появлялись министр внутренних дел Шуневич, руководитель минского ОМОН Балаба, председатель Белтелерадиокомпании Давыдько.
В настоящее время в образе телепузика появилась и министр информации Лилия Ананич, сообщает nn.by.
«Это я пытаюсь закрыть СМИ, где вы читаете новости», - такими словами сопровождается миниатюра.
Наклейка находится неподалеку от станции метро «Фрунзенская» и Института журналистики БГУ.