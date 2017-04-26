закрыть
26 апреля 2017, среда, 13:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Подождем, пока кто-нибудь покалечится»

8
  • 26.04.2017, 10:39
  • 4,884

Жители Урицкого не могут добиться от чиновников порядка около детской площадки.

За последние годы в поселке Урицкое построили 6 пятиэтажных домов, предназначенных в основном для многодетных семей. Полгода назад стройка закончилась, рабочие съехали, но память о себе оставили. Строительный мусор, провода, торчащие из земли, бесхозные столбы, разрытые ямы, бытовка — и все это рядом с детской площадкой.

— Мы жаловались и в администрацию поселка, и в водоканал, но получали банальные отписки и отмазки. После обращения в милицию воров стали искать, но предпринять меры, чтобы люки закрыть или оградить, никто до сих пор не может, — рассказала «Сильным Новостям» Ольга Константинова.

У женщины «темнеет в глазах», как только начинает представлять, что может произойти на такой территории.

— В администрации поселка нас никто не слышит и упорно продолжают делать вид, что эта очередная проблема их не касается...


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии