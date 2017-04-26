«Подождем, пока кто-нибудь покалечится» 8 26.04.2017, 10:39

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Жители Урицкого не могут добиться от чиновников порядка около детской площадки.

За последние годы в поселке Урицкое построили 6 пятиэтажных домов, предназначенных в основном для многодетных семей. Полгода назад стройка закончилась, рабочие съехали, но память о себе оставили. Строительный мусор, провода, торчащие из земли, бесхозные столбы, разрытые ямы, бытовка — и все это рядом с детской площадкой.

— Мы жаловались и в администрацию поселка, и в водоканал, но получали банальные отписки и отмазки. После обращения в милицию воров стали искать, но предпринять меры, чтобы люки закрыть или оградить, никто до сих пор не может, — рассказала «Сильным Новостям» Ольга Константинова.

У женщины «темнеет в глазах», как только начинает представлять, что может произойти на такой территории.

— В администрации поселка нас никто не слышит и упорно продолжают делать вид, что эта очередная проблема их не касается...