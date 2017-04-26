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Видеофакт: Фотографу не удалось усадить десятерых котят перед камерой

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  • 26.04.2017, 10:39
  • 8,537

Фотосессия не удалась, зато получилось трогательное видео.

На видеохостинге YouTube.com набирает популярность ролик, запечатлевший подготовку к фотосессии милейших питомцев москвича Евгения Мишукова. Как пишет penzavzglyad.ru, мужчина, который разводит котят на продажу, решил усадить пушистые комочки перед камерой. Но он не учел, что кошек десять, а рук у него всего две, и потерпел фиаско.

Пользователи Сети поддались минутной слабости, щедро рассыпая остроты: «Когда пытаешься справиться со всеми своими проблемами одновременно», «Кто бы мог подумать, что всего одно маленькое усовершенствование сделает пасьянс «Косынка» таким увлекательным?».

Нашел ли выход из ситуации автор видео - неизвестно, но сделать котятам отличную рекламу у него точно получилось.


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