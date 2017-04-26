Семь причин пойти на «Чернобыльский шлях» 5 26.04.2017, 10:43

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Фото: tut.by

Акция в Минске начнется в 18:00 возле кинотеатра «Октябрь».

Активисты сообщества «Движ Баста» приводят семь причин пойти на демонстрацию.

1. По личному указанию Лукашенко на столы белорусов попадают овощи, молоко и мясо с районов, которые были признаны непригодными для жизни еще в советское время (Брагин, Хойники, Хотимск и т.д.) — власть просто травит белорусов радиацией.

2. В эти же районы по принудительному распределению отправляют работать молодых специалистов, подвергая огромной опасности их здоровье и здоровье их будущего потомства.

3. В 1986 году 1/3 территории Беларуси подверглась радиационному загрязнению разной степени интенсивности. При этом большинство государственных программ помощи населению зараженных территорий при Лукашенко были свернуты. Кроме того, в Беларуси существует пошлина на зарубежную гуманитарную помощь, что не позволяет иностранцам оказывать достаточную поддержку пострадавшим белорусам.

4. Весь срок правления Лукашенко планомерно боролся с пострадавшими от аварии — постепенно отменялись различные льготы и другие формы помощи. В 2009 году белорусских ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС лишили практически всех льгот, а в 2013 году официально упразднен статус ликвидатора аварии на ЧАЭС.

5. В 2011 году начата стройка БелАЭС. Атомный реактор для станции был заказан у российского завода «Атоммаш», который за последние 30 лет не произвел ни одного подобного агрегата — белорусский проект для него по сути экспериментальный.

6. В декабре 2016 года, во время транспортировки в Островец, уже замененный после падения корпус реактора столкнулся с опорой ЛЭП. От повторной замены корпуса отказались. Также белорусские власти не допускают специалистов международных атомных организаций на строительство БелАЭС, что не позволяет дать объективную оценку безопасности будущей станции.

7. «Чернобыльский шлях» — это ежегодное (с 1989 года) шествие памяти и солидарности с теми, кто погиб и пострадал из-за крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. В результате аварии на ЧАЭС в атмосферу было выброшено радиоактивных веществ в 300 раз больше, чем после атомной бомбардировки японского города Хиросима. Наш народ принял на себя основной удар радиации. Участие в данной акции — гражданский долг каждого сознательного белоруса.

«Чернобыльский шлях» 2017 года пройдет в Минске 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС. Шествие начнется с митинга в 18:00 у кинотеатра «Октябрь». Акция санкционирована Мингорисполкомом — с собой можно брать флаги, транспаранты и прочую атрибутику.