Виктор Шендерович: В Кремле идет сильная внутренняя грызня

Виктор Шендерович: В Кремле идет сильная внутренняя грызня1
- 26.04.2017, 10:57
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«Разбалансировка» внутри российской власти может привести к падению режима Путина.
За стенами московского Кремля происходит серьезная политическая борьба между российскими высокопоставленными чиновниками, что вскоре может привести к падению режима Владимира Путина.
Об этом в эфире российского радио «Эхо Москвы» рассказал российский публицист и писатель Виктор Шендерович.
«Внутри разбалансировка очень сильная. Они воюют внутри, иначе не было бы, я думаю, никаких расследований Навального. Не позволили бы! Там идет, конечно, какая-то внутренняя грызня, чудовищная. Никакой политической опоры у них нет вообще. И это они очень хорошо понимают», - сказал Шендерович в разговоре с радиоведущим программы.