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Прыжок убегающего от леопарда полицейского стал хитом сети

  • 26.04.2017, 11:08
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В Индии полицейскому пришлось спрыгнуть с крыши, чтобы спастись от хищника.

В индийском штате Карнатака полицейскому пришлось спрыгнуть с крыши, чтобы спастись от атаковавшего его леопарда. Видеозапись опубликовали на YouTube-канале kunu meher 17 апреля, сообщает lenta.ru.

За девять дней ролик просмотрели более 16 тысяч раз. О состоянии здоровья сотрудника правоохранительных органов после произошедшего, неизвестно.


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