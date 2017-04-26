Прыжок убегающего от леопарда полицейского стал хитом сети 26.04.2017, 11:08

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В Индии полицейскому пришлось спрыгнуть с крыши, чтобы спастись от хищника.

В индийском штате Карнатака полицейскому пришлось спрыгнуть с крыши, чтобы спастись от атаковавшего его леопарда. Видеозапись опубликовали на YouTube-канале kunu meher 17 апреля, сообщает lenta.ru.

За девять дней ролик просмотрели более 16 тысяч раз. О состоянии здоровья сотрудника правоохранительных органов после произошедшего, неизвестно.