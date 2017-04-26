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Беларусь оказалась между Конго и Свазилендом в рейтинге свободы прессы

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  • 26.04.2017, 11:11
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Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала очередной рейтинг свободы прессы.

В 2017 году Беларусь сохранила 153-е место среди 180 стран мира. Статья (перевод – «Радыё Свабода») о Беларуси называется «Ложная оттепель».

В рейтинге Беларусь близка к странам с полностью несвободной прессой, соседи в рейтинге - Эфиопия, Сингапур и Свазиленд (150-152 места), Турция, Бруней и Демократическая Республика Конго (154-156). Латвия на 28-м месте, Литва - на 36-м, Украина на 102-м, Россия на 148-м. Лучшие в свободе прессы - Норвегия, Швеция и Финляндия, недалекая географически от Беларуси Эстония на 12-м месте. Сразу три страны бывшего СССР в «несвободных» антилидерах: Азербайджан (162-е место), Узбекистан (169-е) и Туркменистан (178-е).

Рейтинг Беларуси только немного повысился с 2016 года. В 2017 году в Беларуси не было убийств представителей СМИ и «интернет-граждан», но «Репортеры без границ» отмечают многочисленные задержания во время акций протеста в феврале-марте.

«В попытке ослабить российскую власть над Беларусью и выйти из экономического кризиса режим Лукашенко пытается приблизиться к международному сообществу и стереть свой образ последней диктатуры Европы», - говорится в описании Беларуси на сайте «Репортеров без границ». - Однако, кроме освобождения политических заключенных, ничего не изменилось. Внештатные журналисты, работающие в независимых СМИ, основанных за рубежом, не могут получить аккредитацию и преследуются судебными органами. Очень мало журналистов были арестованы или подверглись насилию в 2016 году. Но затишье закончилось в марте 2017 года, когда беспрецедентная волна протестов привела к большому разгону».


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