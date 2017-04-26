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Вокалист «Naviband» в детстве мечтал стать католическим священником

  • 26.04.2017, 11:25
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Артем Лукьяненко вырос в Глубоком в католической семье.

Музыканты группы «Naviband», который представит Беларусь на конкурсе поп-музыки «Евровидение» в мае в Киеве, Артем Лукьяненко и Ксения Жук, позиционирует себя как христиане: Ксения воспитывалась в знакомстве с православной традицией, Артем мечтал стать католическим священником.

Неоднократно музыканты выступали на православных фестивалях, а в некоторых песнях, как объясняют они сами, – например, в песнях «Пилигрим» и «Беги», – встречается «католическая лексика», узнаваемая для слушателей-верующих, которая вызывает соответствующие ассоциации, – рассказывают музыканты в беседе с корреспондентом catholic.by.

«Мы уже почти как христианская группа. Кстати, так о нас однажды написали журналисты в Польше. У нас есть песня «Спасибо» и, обращаясь к публике, мы обычно говорим: как это важно – благодарить за все, что есть в жизни. Мы после шутили, что каждый раз после этой песни должны говорить «Аллилуйя!», – говорят музыканты.

«Одну песню из последнего альбома я написала после того, как посетила минскую кафедру (при возможности мы часто заходим в нее с Артемом). Был солнечный день, свет очень красиво пробивался сквозь витражи костела. Я пришла домой, заиграла и у меня родилась песня «Стоп-кадр». Первые строчки «Где сойдутся наши пути, знаешь только ты один. Солнцу, миру улыбаешься, чувства нежные сердцу Ты даришь мне», – я это пою не о каком-то молодом человеке, а о Боге», – объясняет Ксения.

«Я католик. Из Глубокого. Вырос в католической семье, поэтому с детства каждое воскресенье и на все праздники меня водили в костел. Мои бабушка и мать – очень религиозные люди, а потому были рады, когда из Святой Земли я привез по свече», – рассказывает Артем.

«А я в детстве знала много церковных песен. Бабушка проводила со мной много времени и водила в церковь. И православные песни я пела всегда, каждый день», – добавляет Ксения.


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