МАЗ теряет позиции на российском рынке грузовиков 4 26.04.2017, 11:36

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МАЗ по итогам марта опустился с третьего на шестое место сред производителей грузовых автомобилей на российском рынке.

По данным агентства «Автостат», количество регистраций новых МАЗов в марте 2017 года выросло по сравнению с аналогичным месяцем 2016-го в 1,5 раза до 304 грузовиков. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы удержать третью позицию по итогам месяца, пишет belmarket.by.

Белорусского производителя опередили Mercedes, Scania и Volvo. В марте было зарегистрирован 381 Mercedes, что в 7,5 раз больше, чем в прошлом году. Scania получила столько же регистраций, увеличив их число в 1,8 раза. Volvo приросла в 3,1 раза до 369 проданных грузовиков.

Лидером российского рынка в марте остался Камаз. Сбыт Камского автозавода увеличился на 1,5% до 1 728 грузовиков. На втором месте ГАЗ, который увеличил продажи в годовом исчислении на 10,4% до 624 машин.

В целом в марте российский рынок грузовиков вырос на 39,8% до 5 457 машин.

По итогам первого квартала МАЗ остался третьим. За три месяца в России было зарегистрировано 798 белорусских грузовиков, что на 28,9% больше, чем год назад. Лидерство на рынке сохранил Камаз, увеличивший число регистраций за квартал на 15,3% до 4 966 машин, на втором месте — ГАЗ, приросший на 5,7% до 1 532 машин.

Scania и Volvo, продемонстрировавшие высокие темпы роста в марте имеют 797 и 796 регистраций . Фактически их доля рынка в первом квартале равна мазовской.