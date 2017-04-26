Лукашенко вернулся туда, откуда начинал 19 26.04.2017, 11:41

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Многолетнее правление диктатора оказалось «полетом фанеры над Парижем».

Очередное послание Александра Лукашенко белорусскому народу не подарило ни россыпь афоризмов, ни щепотку оптимизма. Более того, из слов диктатора следует, что страна находится практически в том же положении, что и до его прихода к власти, пишет «Салідарнасць».

В современном мире легко забывается то, что было на прошлой неделе – что уж говорить про детали событий более, чем 20-летней давности. Поэтому стоит напомнить, с какой программой Лукашенко шел на выборы в 1994-м. В этот раз ограничимся ее заглавием: «Отвести народ от пропасти».

Эта задача давно объявлена решенной. Более того, на протяжении многих лет власть убеждала нас, что Беларусь стала «сильной» и «стабильной». А «временные трудности», продолжающиеся уже, как минимум, с 2011 года, Лукашенко объяснял мировым кризисом. Сама же «уникальная белорусская модель», как жена Цезаря, официально была вне подозрений.

И вдруг, выступая с посланием, правитель заявляет:

«Мы находимся у опаснейшей черты, отступая, переступить которую не можем. Не сделаем хотя бы полшага вперед – боюсь даже говорить, что может произойти».

По сути, это означает, что в результате 23-летнего правления Лукашенко страна вместо прибытия на станцию «Процветание» вернулась в «точку А» и вновь оказалась на краю пропасти.

Соответственно, нет никаких оснований ждать, что в будущем ситуация кардинально изменится к лучшему: если без малого четверти века нынешнему руководителю Беларуси не хватило, чтобы хотя бы отвести государство от бездны на достаточное расстояние, то еще 5-10 лет погоды тоже не сделают. Тем паче, как верно подмечено, «белорусские власти у этой самой «опасной черты» свили гнездо и начали его обустраивать».