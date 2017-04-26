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Пластический хирург: Белорусы просят повторить банальные идеалы красоты

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  • 26.04.2017, 11:59
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Олег Стасевич
Фото: «Наша Ніва»

С просьбой быть похожими на Ким Кардашьян или Брэда Питта обращаются и некоторые белорусские чиновники.

Какие операции в настоящее время особенно востребованы в Беларуси, почему размер имеет значение, а бодипозитив проигрывает желанию нравиться — в беседе с nn.by рассказал пластический хирург Олег Стасевич.

Олег Стасевич — пластический хирург с 20-летним стажем. В месяц он делает десятки операций. Окончил лечебно-профилактический факультет Минского государственного медицинского института. Что примечательно, группа, в которой учился будущий хирург, выразила пожелание, чтобы обучение велось на белорусском языке, и администрация, как и большинство преподавателей, пошли им навстречу. Это интервью также проходило по-белорусски. После института наш собеседник освоил ряд теоретических и практических курсов здесь и за рубежом. Работал в Центре пластической и реконструкционной микрохирургии, в «Нордине», с 2011 года — в медицинском учреждении «Конфиденс».

- Расскажите, на каком уровне сейчас находится отечественная пластическая хирургия? Не отстаем ли мы от мировой практики?

- С точки зрения медицины, пластическая хирургия — молодая отрасль, о которой отдельно заговорили после Второй Мировой войны: раненых, покалеченных людей нужно было не просто лечить, но и как-то восстанавливать их внешность, чтобы они могли полноценно жить. В наше время только-только стали уходить из жизни люди, которых считают создателями современной пластической хирургии: так, в прошлом году умер бразильский врач Иво Питанги, в 1950-е он создал технологии, которыми мы пользуемся и теперь.

Конечно, в советские времена развитие этой медицинской отрасли несколько сдерживалась, поскольку она не была в числе основных потребностей народа. Считалось, что, например, онкологи спасают жизнь, и этого было достаточно. Как будет выглядеть пациент после такой операции, волновало мало. Несмотря на все это, сегодня белорусы обладают всем, что есть в тех странах, где пластическая хирургия начала разрабатываться раньше. Комплекс, что мы, мол, какие-то недоразвитые, сегодня отсутствует.

- Но если говорить не о реконструкционных операциях, а именно об эстетических — это, в основном, привилегия богатых?

- Я бы не сказал так, потому что на рынке представлены абсолютно разные цены и сервисы. Здесь как с продуктами питания: можно приобрести стандартный хлеб, а можно пойти в частную пекарню и купить эксклюзивный, который будет испечен специально для вас. Кроме того, у людей разная мотивация: кто-то откладывает деньги, чтобы купить новое авто, а кто-то собирает на красивый нос.

- Что чаще всего не нравится белорусам в их внешности?

- В большинстве стран, которые считаются цивилизованными, в первую очередь люди обращаются за омолаживающими процедурами. Причем далеко не все стремятся выглядеть моложе своего возраста, есть те, кто просто хочет внешне приблизиться к своему возрасту, поскольку из зеркала на него стал смотреть некто, много старше. К сожалению, качество жизни, ее интенсивность, экологические и экономические составляющие не прибавляют нашей внешности баллов.

В топе заявок также изменение формы и объема груди, контура носа и липосакция. На 10—15 обратившихся женщин приходится один мужчина. При этом доля последних с течением лет не увеличивается. Полагаю, это связано с господством традиционных взглядов в белорусском обществе.

- А какой размер груди сейчас самый популярный?

- С, или третий. Но я, конечно, ориентируюсь не только на желания пациенток: не хочется, чтобы сначала в комнату «вваливались» сиськи, а потом уже все остальное. Стремление к гармонии — это главное правило пластического хирурга. Если я вижу, что у человека все части тела и без моего участия выглядят пропорционально, я могу отказать в операции — пусть обращается к другим специалистам, если хочет.

С мужским половым органом та же ситуация, тем более что операция на нем куда более сложная, чем аугментация груди имплантами. Был в практике случай: пришел ко мне мужчина и сказал, что хочет увеличить свои гениталии. А там все нормально абсолютно по всем критериям. Я спросил, кем он работает. Выяснилось, что мужчина ездит на стройку в Санкт-Петербург. Тогда я посоветовал ему сходить в Эрмитаж и присмотреться к античным статуям: к тем пропорциям, которые считаются стандартами красоты в искусстве. На мои доводы мужчина ответил следующее: «Сейчас уже другие стандарты». Люди «вдохновляются» тематическими, эротическими сайтами и стремятся воплотить увиденное в свою интимную жизнь. Сегодня нас уже волнует не только, как выглядит лицо, но и то, что ниже пояса. Если хотите знать, тому потенциальному клиенту я посоветовал не спешить.

- Существует мнение, что нередко к хирургам идут люди, которым просто лень заняться своим лицом или телом…

- Есть такое, когда стремятся пойти более простым путем. Бывает, потенциальный пациент требует: хочу изменить вот это. Но я же вижу, что существует много других способов повлиять на ситуацию: можно посетить врача-косметолога, а можно банально выспаться. Люди очень удивляются, когда пластические хирурги отказывают им в операции: они же хозяева своего тела, мол, требую — делай! На то, чтобы объяснить им свою позицию, бывает, уходит много времени.

- Вот раньше существовала мода на пухлые губы, а сейчас что в тренде пластики?

- Пухлые губы и сейчас в моде. То же самое с ягодицами. Но в целом модно выглядеть здоровым и молодым.

- Приходят ли к вам с конкретными фотографиями, мол, хочу быть похожим вот на этого индивида?

- Да, и это упрощает задачу хирургов, поскольку, когда говорят «сделайте мне красиво», теряешься: у каждого ведь свое мнение на этот счет.

Иногда, ко мне приходят с довольно банальными фотографиями, на которых растиражированные мировыми СМИ идеалы красоты: Скарлетт Йоханссон, Ким Кардашьян, Мэрилин Монро, Брэд Питт… Но случается, просят ориентироваться на каких-то российских звезд, имена которых я могу вовсе не знать, приходится гуглить.

Обращаются за помощью и некоторые белорусские звезды, и даже наши чиновники. Но их имена и просьбы я не могу раскрывать по этическим соображениям.

Ким Кардашьян

- Вас не волнует, что в связи с набирающим популярность движением «бодипозитив» (восприятие тела таким, каким оно есть) в будущем у вас уменьшится количество клиентов?

- Люди все равно будут делать операции, как они, например, продолжают наносить макияж или мыть волосы. Можно же ходить с грязной головой, ничего особенно страшного не случится, но мы этого не делаем. Все наше поведение, связанное с внешностью, продиктовано инстинктами: все живые существа стремятся размножаться, поэтому нам так важно нравиться другим. Как бы мы ни пытались сосредоточиться только на себе, мы все равно будем стараться привлечь партнера, пусть и неосознанно, поскольку живем в мире навязанных стереотипов и мнений.

- А ваше тело познало какие-либо операции?

- Я только удалял папилломы лазером, больше ничего.


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