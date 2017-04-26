«На берегу речки смотрю: прибор зашкаливает» 1 26.04.2017, 12:16

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Работники ЧАЭС поделились своими воспоминаниями об аварии.

«Мы увидели страшное красное зарево». Воспоминания работников ЧАЭС

Малиновое зарево на горизонте, черный пепел на земле, приборы зашкаливают и никто не понимает, что произошло. Воспоминание работников Чернобыльской АЭС ночи, когда произошла авария.

«Черный пепел на земле, на асфальте, на всем. На сегодняшний день нас осталось четверо».

«Утром проснулись, черный подоконник и головная боль. Мы отбирали пробы в районе. На берегу речки смотрю: прибор зашкаливает».

«Мы увидели красное зарево страшное. Мы поняли что для города это конечно — всё».

ru.hromadske.ua для «Еврорадио».