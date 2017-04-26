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Сталa известнa дата выхода нового эпизода «Звездных войн»

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  • 26.04.2017, 12:21
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Девятый эпизод станет заключительным в третьей трилогии киноэпопеи.

The Walt Disney Company и Lucasfilm сообщили о дате выхода новой серии киноэпопеи «Звездные войн», пишет bbc.com.

Показ девятого эпизода начнется 24 мая 2019 года.

Этот фильм станет заключительным в третьей трилогии «Звездных войн», говорится в сообщении на официальном сайте, посвященном космической саге.

Название фильма пока не известно, режиссером картины стал Колин Треворроу.

В новом фильме появится принцесса Лея Органа, сыгранная актрисой Керри Фишер, скончавшейся в декабре прошлого года.

Ранее ее родственники покойной дали разрешение студии Disney использовать кадры с Фишер.

Седьмой эпизод вышел на экраны 2 года назад, в 2015 году. Это был фильм «Звездные войн: Пробуждение силы», который побил множество рекордов по кассовым сборам.

В 2016 году в прокат вышел «Изгой-один: Звездные войны. Истории».


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