Синоптики: В четверг будет до +20°С 26.04.2017, 12:45

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Апрель закончится дождливой и контрастной по температуре погодой.

Погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт, который разделит страну на два погодных лагеря: холоднее по северо-западу и намного теплее по юго-востоку. Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В четверг на большей части территории республики продолжительные дожди, ночью по юго-западу, днем в северо-восточных районах страны сильные дожди. Днем в отдельных районах Гомельской области возможны грозы. Температура ночью +2, +7°С, днем +7, +13°С; по юго-востоку ночью +8, +10°С, днем +14, +20°С.

28 апреля на большей части территории республики дожди, днем в отдельных районах грозы, сильные дожди, возможен град. Температура ночью 0, +7°С, днем +4, +11°С; по юго-востоку ночью +8, +11°С, днем +12, +17°С, по Гомельской области +18, +22°С.

В субботу на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди, днем возможен град. Температура ночью +3, +10°С, по юго-востоку до +12°С; днем +9, +16°С, по востоку +17, +23°С.

В воскресенье атмосферный фронт будет медленно уходить на восток и погода начнет улучшаться. Ночью в центральных и восточных районах, днем преимущественно по восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. Температура ночью +1, +8°С, по востоку +9, +12°С; днем +9, +16°С, по юго-востоку +17, +20°С.